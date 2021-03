Ein 66-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten-Land lenkte am Freitag kurz vor 11 Uhr einen Pkw auf der L 3027 im Gemeindegebiet von Angern. Er kam aus Richtung Tallesbrunn und fuhr in Richtung Ollersdorf. Zur gleichen Zeit lenkte ein 73-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf einen Pkw auf der L 19 aus Prottes kommend in Fahrtrichtung Angern. Eine 61-Jährige aus dem Bezirk Gänserndorf befand sich am Beifahrersitz.

Im Kreuzungsbereich L 3027/L 19 kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Pkw wurden in ein angrenzendes Feld geschleudert.

Der 66-jährige Lenker musste von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Angern, Tallesbrunn und Ollersdorf aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber ins Unfallkrankenhaus Wien-Meidling geflogen.

Der 73-jährige Lenker und seine Beifahrerin wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungswagen ins Landesklinikum Mistelbach gebracht.

In der Zeit von 11 Uhr bis 13 Uhr waren die L 3027 und die L 19 im Unfallbereich gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.