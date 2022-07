Die March als Raum der Begegnungen

Werbung

Die engste Stelle der March ist in Angern an der March zu finden. Wer im Lokal „Lebensfreude“, dem ehemaligen Zollhaus, Platz nimmt, kann auf die einstige Zuckerfabrik in der Slowakei blicken und die Fähre dabei beobachten, wie sie Pkw und Radfahrer von einem Staat in den anderen chauffiert.

„Die March war immer schon ein Begegnungsraum“, weiß der ehemalige Regionalmanager Hermann Hansy, der die Brücken über die March genau kennt, sie mitgestaltet hat und froh ist, dass Marchegg zumindest eine Fuß- und Radbrücke bekommen hat.

Fast jedes Dorf hatte einen Übergang

Übergänge über die älteste natürliche Grenze Mitteleuropas habe es schon immer gegeben. „Fast jedes Dorf hatte eine“, spricht Hansy die wirtschaftliche Entwicklung der Region an, die vor der Zeit des Eisernen Vorhangs stattgefunden hat. Da hatten die Slowaken Keller in Österreich und sind mit dem Boot über die Grenze gefahren. „Drüben gibt es keinen Wein“, weiß Hansy, der für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Marchfeldregion zuständig ist.

Hermann Hansy ist optimistisch, was die Entwicklung der Region betrifft. Foto: NÖN, Sandra Frank

Dass der Bedarf auch heute noch da sei, zeigt der Andrang an der Fähre, die nur sechs Pkw transportieren kann. Manche queren die Staatsgrenze für Freizeitaktivitäten, viele aber, weil sie einen Job in Österreich nachgehen. Für Hansy ist klar, weitere Autobrücken würden zur Entwicklung der Region beitragen, allerdings müsse vorher geklärt werden, in welche Richtung diese gehen soll.

„Die wirtschaftliche Belebung in Hohenau ist nicht von der Hand zu weisen“, denkt er etwa an die Supermärkte, die sich rund um die Autobrücke angesiedelt haben. „Es ist ein ständiges Lernen und Erfahren, wie schön Natur sein kann“, sagt er mit Blick auf die March.

Er wünscht sich eine gelebte, grenzüberschreitende Stadt- und Dorfentwicklung und träumt von sogenannten Twin-Villages, „die wären eine spannende Geschichte“. Eine solche Vernetzung solle „aber nicht mit Gewalt“ stattfinden, betont er, dass die Bevölkerung miteingebunden werden muss. Mit Vernetzung könne man einiges bewegen. Auch hier denkt er an die neue Radbrücke in Marchegg: Die Slowaken kommen mit dem Fahrrad zur Landesausstellung. „Der kleine Grenzverkehr hat schon Vorteile“, nickt Hansy.

„Ich bin ein Optimist“, schmunzelt er beim Gedanken an die Entwicklung der Grenzregionen. Hansy ist überzeugt, dass sich immer mehr Personen finden werden, die über die March hinweg zusammenabreiten werden. „Bis in die Monarchie ist es ja ruck zuck hin und her gegangen.“ Immerhin gab es da zwölf Brücken über den Grenzfluss. Potenzial sieht er in den Zuzüglern und im Radtourismus. „Die March lebt“, blickt er zuversichtlich in die Zukunft der Grenzregion.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.