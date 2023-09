Bei Einbrecher-Jagd brach sich Pensionist die Schulter

Auf Facebook wurden die Fälle schon heftig diskutiert. Von einer Einbruchsserie ist dort bereits die Rede. Vizebürgermeister und Ollersdorfs Ortsvorsteher René Zonschits erinnert sich im NÖN-Gespräch: „In Angern wurde in den vergangenen Monaten mehrmals eingebrochen. Dabei dürfte es sich immer um denselben Täter handeln.“

Mit dem Fahrrad soll dieser kommen, zeitweise mit einer Sturmhaube vermummt. In Angern sei er zuletzt am helllichten Tag in ein Einfamilienhaus eingestiegen, in Ollersdorf schlug er im Dunklen, gegen 22 Uhr, zu. Er wurde vom Hausbesitzer, einem Pensionisten, überrascht und flüchtete. Der Ollersdorfer nahm die Verfolgung auf, stolperte aber über einen Randstein und stürzte. Dabei brach sich der Mann die Schulter.

Die alarmierte Polizei rückte sofort mit mehreren Streifenfahrzeugen und einem Hubschrauber an, um den geflohenen Einbrecher zu stellen – leider ohne Erfolg. Der Täter konnte im Schutz der Dunkelheit entkommen.

Zonschits rät allen, geöffnete Fenster und Terrassentüren nicht unbeaufsichtigt zu lassen: „Der Unbekannte soll so in die Häuser gelangt sein.“ Die Hitze in den vergangenen Wochen und Monaten sei natürlich ein fast unlösbares Problem gewesen: „Jeder wollte und musste durchlüften. Das war für den Einbrecher natürlich eine willkommene Einladung.“