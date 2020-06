Listen-Altbürgermeister Josef Slavik reitet abermals heftige Angriffe gegen die derzeitige Gemeindeführung. Kernpunkt der Kritik sind der Schlosspark und der Reitstall. In einem zweiseitigen Brief an die Gemeinde hagelt es Vorwürfe.

„Die Bäume liegen kreuz und quer herum, keinen interessiert es.“Slavik findet, der Park verwildere

Slavik: „Der Reitstall sollte mit den Einnahmen, ca. 5.000 Euro pro Monat, für die Miete von 58 Einstellplätzen und der Reithalle das gesamte Areal erhalten. Jetzt verfällt alles und keiner kümmert sich darum.“ So sollen sich am Gelände des Stalles Autowracks befinden, die sich selbst überlassen seien. Der Schlosspark, so Slavik, verwildere komplett: „Die Bäume liegen kreuz und quer herum, keinen interessiert es.“

Es sei ein Traum für die Gemeinde, eine sogenannte „grüne Lunge“ mitten im Ort zu haben, mit einem Pavillon in der Mitte, den man jederzeit besichtigen könne. Auch als Ausflugs- und Touristenattraktion sei das Areal zu nutzen. In Slaviks Amtszeit wurde ein Planungsbüro mit einstimmigen Gemeinderatsbeschluss beauftragt, ein Konzept zu erstellen. „Die Teiche im Park sollten wieder mit Wasser gefüllt werden, auf einer großen Lichtung ein kleiner Vergnügungspark mit Tieren entstehen“, schwärmt der Ex-Politiker. Slavik nimmt sich dabei das Schloss Laxenburg zum Vorbild.

So viel zur Theorie, wonach es sogar schon ein Modell zu dem Projekt gibt. Dieses aber liege verstaubt am Dachboden der Gemeinde, so der Altbürgermeister erzürnt: „Seit 16 Jahren ist von all dem nichts passiert. Ausreden wie Einsturzgefahr der Reithalle, Eschensterben im Schlosspark könnte alles im Einvernehmen mit Natur und Denkmalschutz vernünftig geregelt werden. Hoffentlich wird die jetzige Gemeindeführung dies alles in kurzer Zeit umsetzen und nicht nur leere Worte von sich geben.“

„Wir wollen den Park wieder für alle öffnen“

SP-Bürgermeister Herbert Porsch sieht das freilich anders: „Der Schlosspark ist ein Naturjuwel und das Bestreben der Gemeindeführung ist es, diesen Park der Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen.“ Da es sich um ein eingezäuntes Naturschutzgebiet handle, herrsche aber Betretungsverbot.

„Ich brauche daher eine Ausnahmegenehmigung der Naturschutzabteilung des Landes NÖ“, so Porsch. Die dazugehörigen Verfahren seien bereits eingebracht und werden seitens der Naturschutzabteilung bearbeitet. Ein Gutachten sei ebenfalls erstellt worden und wird in die Genehmigung miteinfließen.

Grundvoraussetzung zur Wiedereröffnung ist die Schlägerung der Eschen, um die Gefahr der umstürzenden Bäume zu beseitigen. Dies kann ebenfalls nur mit Genehmigung erfolgen. „Im Interesse der Öffentlichkeit ist es unser Bestreben, den Obersiebenbrunner Schlosspark so rasch wie möglich wieder zu öffnen, um ein sicheres Betreten und erholsame Spaziergänge zu ermöglichen“, so Porsch im Gespräch mit der NÖN.

Bei einem Lokalaugenschein befanden sich übrigens keine Autowracks mehr am Gelände, deren Abstellung war laut Porsch nur eine Zwischenlösung für einige Tage. Es habe sich dabei um Übungsobjekte der Feuerwehr gehandelt, die mittlerweile von den Florianis fachgerecht an einem sicheren Platz verwahrt werden.