Leopoldsdorfer Zuckerfabrik: SPÖ sieht rot

Die SPÖ lud am Freitag zu einer Pressekonferenz ins Leopoldsdorfer Rathaus. Thema war die Situation für die hiesige Zuckerfabrik anlässlich des Urteils des Europäischen Gerichtshofes gegen die Notfallzulassung spezieller Pflanzenschutzmittel (Pestizide). Dadurch sehen die Genossen die Zukunft der Fabrik und deren Mitarbeiter in Gefahr.

„Es muss endlich allen klar sein, dass alles was wir in die Natur einbringen schlussendlich auch auf unseren Tellern und damit in unserem Körper landet - und da haben Umweltgifte nichts zu suchen.“ EU-Abgeordneter Günther Sidl

„Durch die Entscheidung des EuGH stehen der Zuckerrübenanbau in ganz Europa und die damit verbundenen Arbeitsplätze wie in der Zuckerfabrik Leopoldsdorf vor einer ungewissen Zukunft“, betonten EU-Abgeordneter Günther Sidl, Nationalratsabgeordnete Katharina Kucharowits, der designierte Landtagsabgeordnete René Zonschits, Bürgermeister Clemens Nagel sowie FSG-Betriebsrat Dietmar Hubek. Sie fordern langfristige Lösungen für eine nachhaltige Zuckerproduktion, die auch die Eigenversorgung Österreichs garantiere.

Für Sidl passiere auf europäischer und auf Bundesebene viel zu wenig, um die Pestizide zu ersetzen: „Es muss endlich allen klar sein, dass alles was wir in die Natur einbringen schlussendlich auch auf unseren Tellern und damit in unserem Körper landet - und da haben Umweltgifte nichts zu suchen.“

Deshalb sei es umso wichtiger, dass die EU endlich dafür sorge, dass nachhaltige Alternativen zu den gängigen Pestiziden zur Verfügung stehen, so Sidl: „Verbote allein lösen das Problem nicht. Nur wenn nachhaltige Alternativen zur Verfügung stehen, kann die Landwirtschaft zu einem noch stärkeren Partner für Umwelt- und Klimaschutz werden.“

Auch Kucharowits warnt vor kurzsichtigen Entscheidungen, die die landwirtschaftliche Produktion in der EU erschweren: „Was wir nicht selbst nach guten und nachhaltigen Maßstäben produzieren wird letzten Endes importiert und richtet in anderen Teilen der Welt immensen Schaden an.“ Sie verweist etwa auf den Zuckerrohr-Anbau in Brasilien, dem der Regenwald immer weiter weichen muss.

„Es geht nicht nur um 300 Arbeitsplätze“

Zonschits wiederum fordert Anstrengungen auf allen politischen Ebenen, um die Landwirtschaft im Marchfeld zukunftsfit zu machen. Die letzten Jahre haben klar gezeigt, wie wichtig es ist, dass sich Österreich selbst versorgen kann. „Ohne die landwirtschaftliche Produktion aus dem Marchfeld wäre das undenkbar. Es geht auch nicht nur um über 300 Arbeitsplätze rund um die Zuckerfabrik Leopoldsdorf, es geht um eine gute Zukunft für unsere gesamte Region“, unterstreicht Zonschits.

Aus der Sicht von Nagel wäre eine weitere Notfallzulassung für die im Rübenanbau verwendeten Pestizide kurzfristig das geringste Übel: „Wir sprechen hier von gebeiztem Saatgut, durch das im Vergleich mit anderen Pestiziden 25 Mal weniger Pestizide in die Ackerflächen kommen und mit dem Nützlinge wie Bienen nicht in Kontakt geraten.“ Moderate Mittel wie die Saatgutbeize seien nicht das dringendste Problem, für das die Zukunft der Leopoldsdorfer Arbeitsplätze geopfert werden müsse.

Hubek brachte die Situation der Fabriksmitarbeiter auf den Punkt: „Die Arbeitsplätze müssen endlich dauerhaft abgesichert werden, damit die Beschäftigten und ihre Familien wieder Planungssicherheit haben. Dafür braucht es auf allen politischen Ebenen klare Weichenstellungen für eine gute und ungefährdete Zukunft des Zuckerwerks in Leopoldsdorf.“

