Aufregung bei der FF Untersiebenbrunn wegen Lkw-Verkaufs

Eine anonyme Anzeige gegen Feuerwehr-Kommandant Jürgen Koczera und Stellvertreter Markus Wagner sorgt für Aufregung bei den Untersiebenbrunner Florianis. Die nicht namentlich genannten Schreiber bezichtigten die beiden FF-Oberhäupter in einem Schreiben an das NÖ-Landesfeuerwehrkommando, das alte Rüstlöschfahrzeug (RLF) unrechtmäßig verkauft zu haben, und zweifeln überdies an, dass im Zuge des Verkaufs überhaupt Geld auf das FF-Konto floss.

„Koczera und Wagner haben das Fahrzeug um 17.000 Euro an die Firma Ziegler verkauft“, behaupten die anonymen Schreiber. Das RLF war zu diesem Zeitpunkt zwar außer Dienst gestellt, befand sich aber nach wie vor im Eigentum der Feuerwehr. „Sie haben den Verkauf ohne den notwendigen Beschluss einer Mitgliederversammlung getätigt, so wenig wie sie die Mitglieder auf sonst eine Art und Weise informiert haben“, lautet es in der Anzeige. Die Voraussetzungen für einen nachträglichen Beschluss durch eine Mitgliederversammlung seien nicht gegeben, „da keine Gefahr im Verzug bestand und die Notkompetenz des Feuerwehrkommandanten nicht zum Tragen kam“, heißt es weiter.

Anzeige: „Verkauf stellt einen Straftatbestand dar“

Damit nicht genug: „Unklar ist auch, ob die 17.000 Euro auf das Girokonto der Feuerwehr überwiesen worden sind.“ Und: „Der Verkaufspreis von 17.000 wirkt außerdem niedrig, angesichts der derzeitigen Alt-Fahrzeug- und sogar Alt-Metall-Preise.“ Der Verkauf stelle – so die Meinung der Schreiber – „einen Straftatbestand sowie einen Verstoß gegen das NÖ Feuerwehrgesetz und die NÖ Feuerwehrordnung“ dar.

Offen sei laut den anonymen Kritikern, ob Dagmar Zier, die ÖVP-Bürgermeisterin von Untersiebenbrunn, über den Verkauf informiert war: „Es sind jedenfalls keine Gemeinderats- und Gemeindevorstandsbeschlüsse bekannt, die aufgrund des erheblichen Wertes des Fahrzeuges notwendig wären, wenn sich das RLF – anders als allgemein angenommen – im Besitz der Gemeinde befunden hat.“

Feuerwehrkommandant-Stellvertreter Markus Wagner und Kommandant Jürgen Koczera (v.l.) wehren sich gegen die anonymen Vorwürfe. Foto: NÖN-Archiv

Koczera lässt das nicht auf sich sitzen, kontaktierte seinen Anwalt und gab eine Stellungnahme ab: In seiner Eigenschaft als Kommandant habe er das rund 30 Jahre alte RLF, das durch ein neues Fahrzeug ersetzt wurde, veräußert: „Diese Vorgehensweise ist nicht nur üblich, sondern auch vorgesehen, da der Verkauf eines auszuscheidenden FF-Fahrzeugs Voraussetzung ist, um eine Förderung vom Land zu erwirken.“

Er inserierte das Fahrzeug um 19.900 Euro auf „willhaben.at“. Nachdem sich einige Tage kein Interessent gemeldet hatte, bot die Firma Stefan Rauch GmbH zuerst 17.000 Euro an, nach telefonischen Verhandlungen einigte man sich aber auf 18.000 Euro und unterfertigte einen Kaufvertrag, wobei man jegliche Garantie und Gewährleistung ausschloss. Der Verkauf an einen Unternehmer erschien für Koczera insofern interessant, da auch Freiwillige Feuerwehren Unternehmer im Sinne des Konsumentenschutzes sind und Gewährleistungsausschlüsse nur zwischen Unternehmern, nicht aber gegenüber Konsumenten, zulässig seien.

Koczera stellt klar: „Das Fahrzeug stand im Eigentum der FF Untersiebenbrunn, eine Involvierung der Bürgermeisterin war und ist weder durch die Regulative des NÖ Feuerwehrgesetzes noch der NÖ Gemeindeordnung vorgesehen.“ Und er ergänzt: „Der Feuerwehrkommandant benötigt keinen Beschluss der Mitgliederversammlung, um ein auszuscheidendes Fahrzeug zu verkaufen. Der Mitgliederversammlung kommen lediglich bei Anschaffungen Kompetenzen zu. Dennoch war die Veräußerung natürlich FF-intern mehrmals besprochen worden.“

Koczera: „Geld wurde auf das FF-Konto überwiesen“

Koczera weiter: „Die 18.000 Euro wurden durch den Käufer selbstverständlich auf das Konto der FF Untersiebenbrunn überwiesen.“ Er habe somit alle Regulative des NÖ Feuerwehrgesetzes und der NÖ Feuerwehrordnung berücksichtigt und keine Befugnis missbraucht. Auch der allgemeine Grundsatz der Vermögenswahrung sei eingehalten, indem er einen marktüblichen Preis für das Fahrzeug erzielte.

„Ich verhielt mich sogar besonders sorgfältig und inserierte das Fahrzeug auf der allgemein zugänglichen Plattform ,willhaben.at‘, um einen möglichst hohen Kaufpreis zu erzielen. Der FF ist somit auch kein Schaden entstanden“, schließt der Feuerwehrchef.

