Wut über Lärm bis 4 Uhr in Lassee

„Es kann nun wirklich nicht sein, dass die Gemeinde extrem laute Musik bei einem ÖVP-Fest bis 4 Uhr Früh laut Polizei genehmigt“, ist eine Frau (Name der Redaktion bekannt) außer sich.

Selbst die Polizei sei schockiert gewesen, dass man die Musik in extremer Lautstärke bis 4 Uhr Früh in ganz Lassee hörte. Vor allem die Siedlungen Richtung Loimersdorf seien von der Belästigung betroffen gewesen.

„Unfassbar, dass ein Bürgermeister so etwas genehmigt, noch dazu für ein ÖVP-Fest. Der DJ drehte die Musik immer wieder noch lauter auf, bis 4 Uhr Früh, sodass man jedes Wort, jeden Text hörte – als hätte man im Haus eine eigene Party“, ärgert sie sich.

ÖVP-Bürgermeister Roman Bobits nimmt zu der Kritik Stellung: „Ja, es ist richtig, dass die Veranstaltung bis 4 Uhr genehmigt war. Wir haben gedacht, dass an dem Ort, wo sie stattfand (es handelte sich um das „Schwemmfest“) keine Anrainer gestört wurden. Dass die Musik so weit hörbar war, wussten wir nicht. Vielleicht lag es am Wind.“ Die Polizei sei zwar mehrmals am Areal vorbeigefahren, habe aber nicht angehalten, um die Veranstalter über Lärmbelästigung zu informieren.

„Wenn wir gewusst hätten, dass sich jemand durch die Musik derart belästigt fühlt, hätten wir darauf natürlich entsprechend Rücksicht genommen“, beteuert Bobits. Er hielt auch sofort Rücksprache mit dem Postenkommandanten der Polizei: „Es ging nur die Beschwerde der betroffenen Dame ein.“ Und da die Veranstaltung von der Gemeinde bis 4 Uhr Früh genehmigt war, seien den Beamten natürlich auch die Hände gebunden gewesen.

