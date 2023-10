Ollersdorfer Kellerberg: Jetzt Wirbel wegen Betonplatten

Die Aufregung wegen eines Bauprojekts am Kellerberg neben den Weingärten (die NÖN berichtete) geht weiter. Am Wochenende habe nämlich ein Spaziergänger entdeckt, dass die angeschüttete Fläche nun mit Betonplatten befestigt wurde.

„Die Bodenversiegelung geht weiter – und das alles im Grünland“, ärgert sich der Mann in einem Mail an die NÖN. Und weiter: „Jetzt stellt sich schon die Frage, ob die Fläche nicht doch ein Abstellplatz für Wohnmobile wird. Aber wer muss dies genehmigen? Oder braucht es dazu gar keine Genehmigung?“

Bauverbot im Grünland: Es gibt Ausnahmen

Das Argument von SPÖ-Landtagsabgeordneten Vizebürgermeister René Zonschits, dass im Grünland nichts gebaut werden dürfe, lässt der Spaziergänger nicht gelten: „In Groß-Schweinbarth hat man einen riesigen Heurigen mitten auf dem Berg in die Weingärten gestellt.“

Dies sei ein ganz anderer Fall, klärt Zonschits auf: „Der besagte Grundstücksbesitzer in Ollersdorf hat keine Landwirtschaft.“ Somit gäbe es für ihn auch keine Ausnahmegenehmigung: „Die Anschüttung, die Mauer und die Betonplatten sind im Grünland erlaubt. Da wird auch kein Boden versiegelt, weil das Wasser halt neben den Platten ins Erdreich eindringt.“

Fix ist: Betonieren darf der Liegenschaftseigentümer nicht und auch keine Wohnwägen auf die Fläche stellen, betont der SPÖ-Politiker: „Wohnmobile würden auch keinen Sinn ergeben, weil es weder Wasser, noch Strom, noch Toiletten und nicht einmal eine Straße dorthin gibt. Das ist mitten in der Prärie.“ Rechtlich sei bis jetzt also alles in Ordnung. Ob die Anschüttung den Spaziergängern gefalle, sei natürlich eine andere Geschichte.

Der Grundstücksbesitzer will sich nicht äußern

Die NÖN versuchte auch dem Grundstücksbesitzer zu entlocken, was er mit der Fläche vorhabe. Er will sich dazu nicht äußern und versteht auch nicht die ganze Aufregung. Schließlich sei dies seine Liegenschaft und es gehe niemanden etwas an, was er dort mache.

Auch Zonschits ist eigenen Aussagen nach nicht über die weiteren Pläne informiert: „Ich weiß nur, dass das abschüssige Grundstück begradigt wird. Keine Ahnung – vielleicht will der Eigentümer dort nur einen Tisch und eine Bank hinstellen, um den Sonnenuntergang genießen zu können ...“