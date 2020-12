"Die Botschaft, die uns als AMS derzeit am Wichtigsten ist: Trotz der tiefen Krise ist die Dynamik am regionalen Arbeitsmarkt durchaus rege", so Gänserndorfs AMS-Chef Georg Grund-Groiss.

So konnten allein im November 270 Personen ihre Arbeitslosigkeit mit einer Beschäftigungsaufnahme beenden. Und 180 offene Stellen wurden zudem neu ans AMS gemeldet.

Aufs bisherige Jahr gesehen übertrifft die Zahl der Arbeitsaufnahmen den Vorjahreswert sogar deutlich. Natürlich auch deshalb, weil insgesamt mehr Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen waren.

"5.254 Arbeitsaufnahmen bei uns im Bezirk, um 404 mehr als im Vorjahr, zeigen aber, dass es auch mitten in der Krise viele Wege aus der Arbeitslosigkeit gibt", schließt Grund-Groiss.