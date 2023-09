Lehrstellenmarkt im Bezirk Gänserndorf macht Hoffnung

Gänserndorfs AMS-Bezirksstellenleiter Georg Grund-Groiss hat die Arbeitsmarktdaten für August 2023 zusammengefasst. So waren Ende August beim AMS Gänserndorf 3.603 Personen arbeitslos vorgemerkt, um 45 oder 1,3 Prozent mehr als vor einem Jahr.

„Das österreichische BIP ist laut WIFO im zweiten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahresquartal real um 1,1 Prozent zurückgegangen. In unserer Region sind wir besonders mit einer teilweise stark gedämpften Auftragsentwicklung im Bausektor konfrontiert“, zeigt Grund-Groiss auf, dass die aktuellen Trends auch die Entwicklung im Bezirk prägen.

Das Niveau der Arbeitslosigkeit verändere sich jedoch kaum, weil der laufende Abgang der Baby-Boomer in die Pension die Register gegenläufig entlastet. Infolge dieser starken demografischen Strömung sei die Arbeitslosigkeit der Inländer rückläufig: 2.652 Vorgemerkte in Gänserndorf mit Ende August bedeuten ein Minus von 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Arbeitslosigkeit von Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft steige hingegen deutlich: 951 arbeitslos vorgemerkte Ausländer Ende August bedeuten ein Plus von 9,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

„Eine Ursache dafür ist konjunkturell, weil ausländische Arbeitskräfte in Österreich eine Schlüsselrolle in der Bauwirtschaft spielen. 83 Ausländer aus Bauberufen waren Ende August beim AMS Gänserndorf arbeitslos gemeldet, um 33,9 Prozent mehr als vor einem Jahr“, merkt Grund-Groiss an.

Mut für die Zukunft macht hingegen der regionale Lehrstellenmarkt: „Eine übergroße Lehrstellenlücke gehörte in den letzten 25 Jahren zu den Merkmalen des Gänserndorfer Arbeitsmarktes. Seit dem Ende der Corona-Pandemie können wir jedoch eine neue Vitalität des regionalen Lehrstellenmarktes beobachten“, weist der AMS-Leiter auf die erfreulichen Entwicklungen hin.