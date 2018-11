27-Jähriger in Korneuburg vor Gericht .

Weil er einen ehemaligen Schulfreund in dessen Wohnung im Bezirk Gänserndorf im Zuge eines Streits mit einem Steakmesser attackiert haben soll, ist ein 27-jähriger Wiener am Dienstag in Korneuburg wegen versuchten Mordes vor Gericht gestanden. Diesen Vorwurf bestritt der Mann, der sich aber zum ebenfalls angeklagten Diebstahl und unbefugten Fahrzeuggebrauch schuldig bekannte.