Beim neuen Betreiber für den Spar-Markt und der geplanten Baumpflanzung im Kreisverkehr war das Gremium uneinig, die anderen Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.

ÖVP-Bürgermeister Erich Hofer schlug vor, im neu errichtenden Kreisverkehr einen Baum zu setzen, konkret eine „Platane mittlerer Wüchsigkeit“. Das Thema sorgte für Erheiterung und verschiedene Pro- und Contra-Argumente. Die Abstimmung ergab schlussendlich neun Hände dafür und neun dagegen – quer durch die Fraktionen. Bei Stimmengleichstand gilt ein Antrag als abgelehnt – also kein Baum.

Entschuldigt abwesend war ÖVP-Gemeinderat Andreas Hager. Ob seine Stimme pro oder contra gewesen wäre, ist nicht überliefert. Fix ist jedoch, dass nun wieder die Uhr beim Kreisverkehr stehen wird. Der Chronometer ist so etwas wie ein inoffizielles Wahrzeichen der Gemeinde.

Weitere Beschlüsse zu Sparmarkt und Subventionen

Lange Zeit ging man davon aus, dass der Betreiber des Sparmarktes Bad Pirawarth auch den noch im Bau befindlichen Markt in Auersthal führen wird. Das ist jetzt nicht so. Angeboten hat sich nun die Betreiberin des Marktes in Bockfließ, Alternativen gibt es keine. Mit 14 Pro- Stimmen geht die NAFES-Benutzervereinbarung daher auf die Bewerberin über. Die ÖVP-Gemeinderäte Christoph Reiter-Havlicek, Christian Kaiser, Herlinde Grün und Sarah Saurer enthielten sich der Stimme.

Beschlossen wurde auch die Subvention der Pfarre mit 1.500 Euro für die Platzgestaltung neben der Kirche sowie die Erneuerung der Fahrbahn im Bereich Bockfließer Straße/Wienergasse mit Kosten in der Höhe von rund 87.000 Euro.