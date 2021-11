Corona-Cluster nahm in Schule seinen Anfang

Ein Vater, dessen Kind die Auersthaler Volksschule besucht, versteht die Welt nicht mehr. Warum? „Die Eltern wurden von der Covid-19-Infektion einer Lehrerin erst viel zu spät informiert“, so der Mann.

Am 20. Oktober sei der Unterricht in einer dritten Klasse erstmals in Vertretung durchgeführt worden, weil die Lehrerin wegen einer Corona-Infektion daheim gewesen sei. Am 22. Oktober hätten dann drei Kinder aus besagter Klasse einen positiven Schnelltest abgeliefert, bei zwei Schülern sei dann auch durch einen PCR-Test eine Corona-Infektion nachgewiesen worden.

„Wenige Tage später wurde bei drei weiteren Kindern eine Corona-Erkrankung durch einen PCR-Test bestätigt. Am 25. Oktober kam dann endlich eine Nachricht der an Covid-19 erkrankten Lehrerin“, echauffiert sich der Vater.

Direktorin: Kann nicht eigenmächtig Daten preisgeben

Mittlerweile seien etwa 15 bis 20 Kinder, deren Eltern bzw. Geschwister infiziert. „Wie kann man in den Ferien, in denen Kinder häufig Zeit mit den Großeltern verbringen, versuchen, das zu verheimlichen?“, will der Mann Klarheit.

Was sagt Direktorin Andrea Schlederer zu den Vorwürfen? „Ich habe Verständnis, dass Eltern gerne früher Infos hätten. Der Meldevorgang unterliegt aber standardisierten Vorgaben, die von der Gesundheitsbehörde kommen und die bei uns eingehalten werden. Ich kann nicht eigenmächtig Gesundheitsdaten von Lehrern preisgeben.“