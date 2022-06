Darlehen um 8,6 Mio. Euro beschlossen

Werbung

Der Nachtragsvoranschlag für 2022, die Neuausschreibung von Darlehen und die Vergabe der zweiten Tranche zum Zu- und Umbau der Schule waren die großen Themen der Gemeinderatssitzung. Weiters wurden ein VOR-Klima-Schnupperticket und der Bau eines Radweges beschlossen.

Darlehen in der Höhe von rund 8,6 Millionen Euro wurden beschlossen. Davon drei für die Baumaßnahmen am Megaprojekt Schule und eines für Straßenbaumaßnahmen. Ursprünglich wollte man damit noch zuwarten. Da allerdings die Zinsen im Steigen sind, entschloss sich der Gemeinderat, diese Beschlüsse vorzuziehen, um noch in den Genuss günstigerer Konditionen zu kommen. Vergeben wurde in der zweiten Tranche Gewerke von rund 1,5 Mio. Euro für den Zu- und Umbau der Schule in der Höhe.

EU-weit ausgeschrieben waren Portalschlossarbeiten, Schlosserarbeiten, Förder- und Auszugsanlagen, Trockenbauarbeiten, Kleibearbeiten und Bodenbeläge, Beschichtungen – Malerarbeiten, Türsysteme, Wärmeverbundsysteme sowie Sicherheits- und Schutzmaßnamen zum Flachdach. Zwei Gewerke müssen nochmals ausgeschrieben werden – es gab keine Angebote dazu.

Bald wird ein kostenloses VOR-Klima-Schnupperticket angeboten. Es steht allen zur Verfügung, die den öffentlichen Verkehr nutzen wollen und kann für eine Woche im Halbjahr benützt werden.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.