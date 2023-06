Die Frauen begaben sich auf Wallfahrt

Nach einer dreijährigen Pause, die der Covid-19-Pandemie geschuldet war, fand heuer wieder die kfb-Dekanatswallfahrt statt. Ziel war der Dom der Wachau in Krems. Rund 250 Frauen aus dem Dekanat Gänserndorf Dechant feierten mit Peter Pascalis, Pfarrer Kazimierz Wiesyk, Pfarrer Johann Rosner und den beiden Diakonen Gerhard Widhalm und Walter Friedreich eine würdige hl. Messe.

Die Auersthaler Frauen unter Christine Schuster wurden von Diakon Gerhard Widhalm begleitet und gestalteten am Nachmittag eine Marienandacht in der Pfarrkirche in Langenlois. Nach einem Stadtspaziergang in der Fußgängerzone in Krems und einem Heurigenbesuch in Gobelsburg kehrten die Frauen aus Auersthal erfüllt und gestärkt von vielen guten Gedanken und Begegnungen nach Hause zurück.