Ehre, wem Ehre gebührt: Ärzte vor den Vorhang

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreichte die Dekrete. Viel „Wind“ machten die beiden Mediziner um die Auszeichnung nicht, was ganz und gar deren Naturell entspricht.

Seit 1985 ist Obermedizinalrat Peter Kozlowsky als Gemeinde- und Sprengelarzt in Auersthal und Schönkirchen-Reyersdorf tätig. Auf seine Initiative erfolgte 1987 die Inbetriebnahme des ersten Notarztwagens in Österreich. Er war Bezirksärztevertreter in Ärzterankings ganz oben vertreten. Ebenso war Kozlowsky bei der Tagesklinik und beim Reha-Zentrum Bad Pirawarth initiierend tätig. Die Hilfsaktion Lemberg in den Jahren 1989 – 1991 geht ebenfalls auf ihn zurück.

Martina Sommer-Wimmer ist seit 21 Jahren dabei

Martina Sommer-Wimmer ist seit 2001 im Team. Die Planung und Finanzierung der neuen Ordination an der Hauptstraße 144 in Auersthal trägt ihre Handschrift, sie steht der Praxisgemeinschaft auch vor. Ergometrie- und Belastungs-EKG, Lungenfunktions-Spirometrie und ambulante Operationsvorbereitung sind nur einige der umfangreichen Angebote der modernen Praxis.

Beide sind auch Notärzte. Ganz oben stehen bei den Patienten das persönliche Gespräch und das Gespür für die menschlichen Probleme, das beiden Ärzten eigen ist. Gleich ein ganzes Komitee setzte sich für Sommer-Wimmer und Kozlowsky ein.

Schönkirchens Amtsleiter Karl Stradner fungierte als Behördenvertreter auf Landesebene. Die Arbeit der Personengruppe gipfelte in der Verleihung der Berufstitel Medizinalrat für Martina Sommer-Wimmer, die die jüngste Trägerin dieses Titels ist, und Obermedizinalrat für Peter Kozlowsky.

