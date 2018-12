Steigende Investitionen und mehr Bohrungen im Bezirk lassen die Verbandsgemeinden nach Jahren der Stagnation wieder auf eine Steigerung der Kommunalsteuereinnahmen von der OMV und den Kontraktoren hoffen. Obmann Erich Hofer konnte bei der Versammlung des Gemeindeverbandes der NÖ Erdöl- und Erdgasgemeinden über erfreuliche Zahlen für 2018 und einen positiven Ausblick auf 2019 berichten.

Etwas mehr als 3 Mio. Euro an Einnahmen hat der Verband für das kommende Jahr veranschlagt. Geld, das aus der Kommunalsteuer direkt an die Gemeinden fließt. Hofer dazu: „Es bleibt zu hoffen, dass ein stabiler Ölpreis wieder zu vermehrten Investitionen seitens der OMV führt.“ Hohenau und Drösing werden ab nächstem Jahr mit dabei sein, auch wenn die endgültige Stellungnahme seitens des Landes Niederösterreich noch ausständig ist. Mit der neuen Bürgermeisterin von Bernhardsthal, Doris Kellner, rückt neben Obmann-Stellvertreterin SP-Bürgermeisterin Claudia Weber eine weitere Dame in den Vorstand auf.

OMV-Geschäftsführer Reinhard Oswald referierte über die seismischen Untersuchen und die Suche neuer Lagerstätten: „Wir gehen derzeit von einer gesicherten Förderung für die nächsten 10 bis 15 Jahre aus. Mit dem Fund neuer Lagerstätten erhoffen wir eine Verdoppelung des Zeitraums auf rund 30 Jahre.“

Keine Abhängigkeit von Zufallsfunden mehr

Ziel ist es, nicht auf Zufallsfunde wie „Schönkirchen Tief“ angewiesen zu sein, sondern mittels detaillierter Auswertungen gezielte Bohrungen tätigen zu können. Man hofft, vor allem Erdgaslagerstätten zu finden. Rund 700.000 sogenannte Geofone sind im Einsatz, um die im Untergrund befindlichen, abgesunkenen Kalkalpen abzubilden – eine unglaubliche Datenmenge, deren Auswertung einige Monate dauert.

Bezüglich der seismischen Messungen und der dafür notwendigen Vibrationsfahrzeuge gab es in der letzten Zeit Aufregung: „Wir arbeiten im Schwingungsbereich von 5 mm/Sekunde, der Grenzwert für denkmalgeschützte Gebäude beträgt 6,8 Millimeter pro Sekunde“, so Oswald. Zum Vergleich: Der Grenzwert für ein normales Bürogebäude liegt bei rund 24 mm/Sekunde. Ein spannendes Projekt ist der Neubau des Informations- und Technologiezentrums in Gänserndorf. Die Fertigstellung ist für 2020 geplant.