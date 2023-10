Eva Maria Marold: Wenn Kabarett auf Stimmgewalt trifft

Eva Maria Marold ist vieles: Schauspielerin, Sängerin, Autorin, Mutter und Kabarettistin - allerdings eine, die ohne Brachialwitz auskommt. Marold setzt auf die feinen Töne, gerne zwischen den Zeilen, was dem Publikum teils Hintergrundinformation abverlangt und jedenfalls ein Mitdenken erfordert.

Was die Künstlerin aber nicht hindert, mit pointiertem Humor Dinge direkt anzusprechen - radikal eben. Marolds wahre Energie zeigt sich, wenn sie zum Mikro greift, um zu singen. Dann ist Schluss mit leise. Ihre großartige Stimme erschallt bishin zum letzten Platz im Saal. Sie performt bekannte Lieder, versehen mit ihren eigenen Texten, und komplettiert mit gezieltem Körpereinsatz, der wenig Raum für Missverständnisse lässt. Begleitet wird Marold dabei von Andi Pilhar am Keyboard und Goran Mikolec an der Gitarre.

Veranstaltet wurde der Kabarettabend von den ÖVP-Frauen Auersthal. Obfrau Petra Hösch freute sich über einen ausverkauften Saal und begrüßte unter den Gästen unter anderen ÖVP-Bürgermeister Erich Hofer sowie Altbürgermeister Ferdinand Fürhacker.