Die Gemeinde kann sich glücklich schätzen: Im Zentrum sind Arzt, Gemeinde, Bank und ein Nahversorger fußläufig zu erreichen – und das wird auch künftig so bleiben. Die Zukunft des Spar-Marktes an der Hauptstraße schien zwischenzeitlich ungewiss, baut der Konzern doch in der Nachbarortschaft Bockfließ einen neuen Markt auf der „grünen Wiese“.

Wirtschaftskammer-Obmann Andreas Hager monierte anlässlich des Neujahrsempfanges in Gänserndorf: „Ein gut gehender Markt im Zentrum wird torpediert und gleichzeitig eröffnet dieselbe Firma am Ortsrand ein Geschäft und verbaut freies Feld.“ Sei der Nahversorger einmal weg, sei es sehr schwierig, Ersatz zu bekommen. Hager weist darauf hin, dass ein privater Investor das Gebäude errichten würde, aber auch der bräuchte schlussendlich Klarheit, wie es weiter gehen soll.

"Wir sind schon lange in Verhandlungen"

Auersthals VP-Bürgermeister Erich Hofer versucht, die Lage zu beruhigen: „Wir sind schon lange in Verhandlung, das stimmt. Der Markt liegt in der Nähe der Schule und auch viele Arbeiter der ortsansässigen Firmen kaufen dort ein, natürlich auch die Ortsbevölkerung.“ Ein Leerstand mitten im Zentrum wäre nicht nach dem Geschmack des Ortschefs, weswegen sich die Gemeinde auch für eine NAFES-Förderung einsetzen würde (Niederösterreichische Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Einkaufs in Stadt- und Ortszentrum, Anm.).

Knackpunkt dürften neben der Verkaufsfläche auch die Parkplätze sein. Die Gemeinde hat aber auf der naheliegenden Straße zur Schule ebensolche geschaffen und auch vor dem Geschäft selbst gibt es die Möglichkeit, sein Auto abzustellen.

Die NÖN-Anfrage bei der zuständigen Spar-Zentrale in St. Pölten brachte ein erfreuliches Ergebnis: „Der Supermarkt wird am bestehenden Standort von der regionalen Baufirma Lahofer neu errichtet, um in der Gemeinde eine zeitgemäße Nahversorgung auf einer größeren Verkaufsfläche anbieten zu können. Fazit: keine Standortverlegung, eine Verbesserung der Infrastruktur und eine Investition in der Region. Zusätzlich sind für das neue Geschäft fünf bis sechs weitere Arbeitsplätze geplant. Die Wiedereröffnung ist für 2020 geplant.“