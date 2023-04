Franz Fellner wurde im Amt bestätigt

Großer Andrang herrschte bei der Jahresversammlung der Pensionisten-Ortsgruppe Auersthal. Neben den Neuwahlen standen zwei Referate über Geschichtliches und Zukünftiges zum Schweinbarther Kreuz an.

An der Spitze der Pensionisten-Ortsgruppe änderte sich nichts. Vorsitzender Franz Fellner wurde einstimmig wiedergewählt. Seit 2006 hat er diese Funktion jetzt inne, aber auch er denkt daran, dass Jüngere nachfolgen sollen. So konnten zwei neue Ausschussmitglieder, Christian Waltenberger und Kathrin Teubner, gewonnen werden. Ein großes Dankeschön richtete Fellner an den Gemeindearzt, mit dessen Hilfe binnen drei Wochen alle Mitglieder über 80 geimpft werden konnten.

Berichte gab es zur Line-Dance-Gruppe, die bereits seit neun Jahren besteht, jeden Mittwoch fleißig trainiert und deren Auftritte bei Veranstaltungen innerhalb und außerhalb der Gemeinde sehr gefragt sind. Ebenfalls sehr aktiv ist die Wander- und Radfahrgruppe mit 46 Ausflügen im Jahr 2022.

Auch die Geschichte der Bahn wurde beleuchtet

In einer Co-Moderation von Fellner und Martin Berthold wurde die Geschichte der Eisenbahn nach Auersthal – einer Teilstrecke des 2019 für den Personenverkehr aufgelassenen Schweinbarther Kreuzes – aber auch ein Ausblick wie eine eventuelle Zukunft aussehen könnte, angesprochen. So fuhr bereits 1903 die Dampftramway von Wien-Augartenbrücke bis nach Auersthal – eine Verbindung, von der heutige Fahrgäste nur träumen können.

Berthold berichtete über Akku-Hybrid-Züge. In Baden-Württemberg und Münsterland sind diese schon im Einsatz. Wesentlich für einen durchgehenden Betrieb bis Wien-Leopoldau wäre allerdings die Einschleifung in Obersdorf. Angesprochen auf die Kosten der Revitalisierung hat Fellner eine klare Meinung: „Beim Ausbau der Nordbahn spielt Geld keine Rolle, aber davon hat bei uns niemand was. Das ist eine Diskriminierung.“

Die nächste Veranstaltung in Auersthal ist der Pflanzenmarkt am 15. April beim Klubhaus, dann folgt der Oldies-Nachmittag am 22. April. Das Jahresprogramm beinhaltet Ausflüge und den Besuch von Kulturveranstaltungen ebenso wie sportliche Ereignisse. Höhepunkt ist die Reise an die Amalfiküste im Mai.

