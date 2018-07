Hauptschullehrer, ÖAAB Obmann, geschäftsführender Gemeinderat, Geschäftsführer des Europabades, Obmann des Erdölverbandes, zwanzig Jahre Bürgermeister der Marktgemeinde Auersthal – die Funktionen von Bürgermeister a.D. Ferdinand Fürhacker aufzuzählen, hat sogar in der Laudatio von VP-Bürgermeister Erich Hofer einige Seiten in Anspruch genommen.

Für seine Verdienste erhielt Fürhacker, der just am Tage der Verleihung seinen 70. Geburtstag feierte, die Ehrenbürgerschaft verliehen.

Der sichtlich gerührte Jubilar beliebte dann doch zu scherzen: „Ich habe zu meiner Frau gesagt, jetzt ist immer für uns gesorgt. So eine Ehrenbürgerschaft hat doch seine Vorteile“, darauf anspielend, dass Ehrenbürger von der Gemeinde in Notzeiten mit Essen versorgt werden sollten. Bürgermeister der Partnergemeinde Aistersheim Rudolf Riener und sein Vorgänger Herbert Simmer überbrachten einen Geschenkskorb mit der schelmischen Bemerkung: „Jetzt wissen die Auersthaler gleich, wie so was aussehen kann.“

Der gestandene Politiker Fürhacker und Grand Senior der Gemeinde dankte seinen Weggefährten und speziell an Gemeindearzt Peter Kozlowsky gerichtet: „Es war nicht immer einfach und gerade in schweren Zeiten habe ich in Dir einen Freund gefunden.“ Um dann seine ehemaligen Mitarbeiter vor den Vorhang zu holen: „Ihr wart super!“. Übrigens, der Beschluss fiel im Gemeinderat einstimmig.