Ortsparlament tagte bei OMV

Außergewöhnlicher Rahmen für die Septembersitzung des Gemeinderates. Statt im Sitzungssaal des Gemeindeamtes fand sich das Ortsparlament im Empfangsraum des „Innovation & Technology Centers“ der OMV Gänserndorf ein.

Themen waren unter anderem die Verkehrssituation bei der Schule sowie Straßenbaumaßnahmen. Um die Verkehrssituation vor der Schule zu verbessern, wurde ein Grundsatzbeschluss gefasst, um eine 30er-Zone um die Schule einzurichten. Beim Schulring soll die Zufahrt nur mehr für Anrainer gestattet sein. Eine entsprechende Verordnung wird nun ausgearbeitet im ersten oder zweiten Quartal 2023 umgesetzt werden.

Noch heuer realisiert werden sollen Straßenbaumaßnahmen in der Bindergasse sowie an der Kreuzung Bindergasse – Preussengasse. Damit zusammenhängend wird auch die Wasserleitung saniert. Die Kosten belaufen sich auf rund 137.000 Euro für den Gehsteig und rund 46.600 Euro für die Wasserleitungsarbeiten.

Ebenfalls noch heuer wird die Gehsteig- und Straßensanierung am Martiniweg in Angriff genommen. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 65.400 Euro. Beide Projekte kamen zum Zug, da die ursprünglich geplanten Arbeiten am Hubertusweg wegen Zeitverzögerung unter anderem bei der Vermessung heuer nicht mehr möglich sind.

Ebenfalls in Angriff genommen wird die Umstellung der Heizung des gemeindeeigenen Hauses samt Gemeindeamt und Wohnungen auf Pellets – Kostenpunkt rund 28.800 Euro. Die Beschlüsse fielen einstimmig. Nur beim Punkt Änderung der Abweichungsgrenzen beim Rechnungsabschluss gab es eine Enthaltung von SPÖ-Mandatarin Sabine Schlösser. Die Toleranzgrenzen werden von 10 % oder 800 Euro auf 20 % oder 5.000 Euro angehoben. In Kraft treten sie ab Rechnungsabschluss 2022.

