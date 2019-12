Die SP-Ortsfraktion geht mit Spitzenkandidat Günther Weilinger in die Gemeinderatswahl 2020. Der Rote hat ein grünes Herz: „Ökologie ist meine Überzeugung.“ Gedanken, die sich in den Zielen wiederfinden: mehr Naturschutz in der Gemeinde, Förderungen für Dachbegrünungen. Aber natürlich auch die „typisch“ sozialdemokratischen Forderungen wie eine 50-prozentige Förderung des Essens in Schule und Kindergarten sowie keine Erhöhung der Kanal- und Wassergebühren in den nächsten fünf Jahren sind vertreten.

Einen Mangel an Kandidaten kann Weilinger – im Gegensatz zu manch anderen Gemeinden – nicht beklagen. 19 Personen umfasst die Liste und damit könnte die SP glatt alle Sitze im Gemeinderat belegen. Weilinger schmunzelt: „Das wird es wohl nicht spielen, aber so ein bis zwei Mandate mehr sind für uns realistisch.“ Derzeit hält die SP bei sieben Mandaten. Die derzeitige Lage der Bundespartei bereitet ihm aber Kopfzerbrechen. Weilinger freut sich, dass viele junge Menschen mitmachen, und über den fast ausgeglichenen Frauenanteil.

Weilinger stieg 2018 als geschäftsführender Gemeinderat in die Politik ein. Der gebürtige Floridsdorfer ist in leitender Funktion in der Privatwirtschaft tätig. Er lebt seit 1997 in Auersthal und hat zwei Kinder.