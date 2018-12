Die zehnjährige Leonie Stiendl bekommt zu Weihnachten ein ganz besonderes Geschenk: Landesrat Martin Eichtinger überreichte ihr eine Lebensretter-Urkunde und einen LEO-Hasen, weil sie ihrer kleinen zweijährigen Schwester das Leben gerettet hat.

„Leonie hat genau richtig reagiert und den lebensrettenden Notruf abgesetzt. Dafür danken wir der kleinen Heldin aus Auersthal“, so Martin Eichtinger in einer Aussendung von Notruf NÖ am Christtag.

Leonie aus Auersthal wählte den Notruf, weil ihre zweijährige Schwester kaum Luft bekam und bereits blau angelaufen war. Sowohl ihre Mutter als auch Leonie befürchteten, ein Gummibärchen sei im Hals stecken geblieben. Die Zehnjährige gab die Anweisungen des Notruf 144-Experten Markus Kamper an die Mutter weiter, der die Familie telefonisch betreute und anleitete.

Nur 88 Sekunden nach Anrufeingang war bereits der Alarm für die Rettungskräfte erfolgt. Die Rettungskräfte brachten die Zweijährige anschließend ins Wiener Donauspital, wo sich schlussendlich herausstellte, dass es sich glücklicherweise um kein Verschlucken, sondern um einen Fieberkrampf gehandelt hatte.