Auersthal Mofafahrer stürzte bei Kreisverkehr: Schwer verletzt

Foto: ÖAMTC

E in 61-jähriger Mann aus dem Bezirk Mistelbach lenkte am Freitag gegen 7 Uhr morgens ein Mofa auf der L 12 im Gemeindegebiet von Auersthal aus Richtung Bockfließ kommend in Richtung Schönkirchen-Reyersdorf. Er dürfte bei einem Kreisverkehr weiter geradeaus und über den Randstein gefahren und anschließend gegen ein Verkehrszeichen geprallt sein.

Der 61-Jährige kam zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Donaustadt geflogen.