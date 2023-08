Mit einer dreitägigen Veranstaltung beging der neu gegründete Verein „Flipper Rebläuse“ sein Vereinsleben. An die 40 Stück der Kultspielgeräte für Erwachsene haben die beiden schon gesammelt und restauriert.

Zahlreiche Besucher nahmen am Turnier sowie am Gründungsfest am Wunderberg teil. Bürgermeister Erich Hofer gratulierte zu dieser tollen Veranstaltung und wünscht den beiden Gründungsmitgliedern Reinhard Hager und Rudolf Haferl alles Gute für die Zukunft.