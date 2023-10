Pensionisten radelten zum „Weidenbach-Delta“

Jeden Donnerstag im Sommer schwingen sich die Mitglieder des Pensionistenverbandes der Ortsgruppe Auersthal auf ihren Drahtesel und radeln durch den Bezirk. Diesmal lautete das Ziel „Weidenbach-Delta“ - der fantasievolle Name für die Mündung des Weidenbaches in die March. Der sonnige Spätsommertag war ideal für diese Radtour. „Am wichtigsten ist, dass wir zusammen etwas unternehmen und Spaß haben“, so Manfred Hansy von der Ortsgruppe, der die Touren gemeinsam mit Vorsitzendem Franz Fellner organisiert.