Peter Platt: Definitiv keine platte Musik

Der Auersthaler Komponist Peter Platt hat mit der neu gegründeten Formation „peter platts jazz mbH“ fünfzehn von ihm eigens für diese CD komponierte Werke aufgenommen.

Bisher war er als Komponist hauptsächlich im klassischen Bereich unterwegs, doch gab es auch in der Vergangenheit schon immer wieder jazzige Kompositionen, die er zu Papier brachte. Auf dem Tonträger „El melocoton – Kompositionen von Peter Platt“ ist swingende und jazzige Musik im Latin-, Salsa-, Cha-Cha- und Swing-Style zu hören. In verschiedensten Besetzung wird soliert und improvisiert.

Die Rhythmusgruppe bilden Paul Pozarek am Schlagzeug, Manuel Brunner am Bass und Simon Cremer an der Gitarre. Alle drei sind auch bekannte Größen in der Pop- und Jazzmusik. Der Bandleader spielt dazu mit seiner Posaune und jammt am Klavier. Kenngelernt haben einander die vier Musiker in der Musikschule Gänserndorf, wo sie alle als Lehrer beschäftigt sind und so entstand, beim gemeinsamen Proben, dieses Projekt.

Abwechslungsreiche Melodien, coole Grooves sowie stimmungsvolle Songs bilden den Inhalt der CD. Die Songs werden teilweise als Hintergrundmusik im ORF und auch in Filmen verwendet. Selbstverständlich gibt es alles auf den üblichen Plattformen wie Spotify, AmazonMusic usw. zu hören.

Im Moment wird schon am nächsten Tonträger gearbeitet und laut Insidern soll diesmal – mehr darf an dieser Stelle noch nicht verraten werden – eine bekannte Jazzgröße mitwirken. Man darf also mehr als gespannt sein ...