Raika-Direktor geht nach 41 Jahren in Pension

Wenn der letzte Arbeitstag gleichzeitig der Geburtstag ist, wird gefeiert. Die Akten blieben in der Schreibtischlade. Stattdessen erhoben die Kunden und Gäste das Glas auf Walter Schuster.

Der Musikverein brachte ein Geburtstags- und Abschiedsständchen dar. Der nunmehr emeritierte Direktor der Raiffeisenbank wechselte in den wohlverdienten Ruhestand, der vermutlich mit Kultur und Reisen verbracht werden wird.

Seine Karriere in Zahlen: 41 Arbeitsjahre, 37 Generalversammlungen, fünf Obmänner und gleich zwei Fusionen. Mit 1. September 1981 trat Schuster in die Bank ein. Im damals sehr kleinen Geldinstitut mit sieben Mitarbeitern sammelte Schuster Erfahrung in allen Geschäftsbereichen – vom Schalter über Buchhaltung bis zu Kredit und Veranlagung. Mit Jahresbeginn 1985 avancierte er zum Geschäftsleiter und leitete die Bank gemeinsam mit Edmund Wiesinger.

1997 kam noch eine weitere Bankstelle dazu

Nach dessen Pensionierung folgte er 2011 Andreas Berger nach, der Teamgeist in der Leitung blieb. 1997 kam die nunmehrige Bankstelle Bockfließ dazu, die Bank erhielt den etwas sperrigen Namen Raiffeisenbank Auersthal – Bockfließ – Groß-Schweinbarth. Im heurigen Jahr ging die zweite Fusion seiner Laufbahn über die Bühne – die Bank schloss sich mit der Raiffeisenbank Wolkersdorf zusammen. Von Banküberfällen blieb Schuster verschont – die Bank leider nicht.

Just am 24. Februar dieses Jahres wurde die Filiale Bockfließ Schauplatz eines Banküberfalls, der Verdächtige wurde knapp einen Monat später gefasst.

