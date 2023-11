Theatergruppe hebt mit „Boeing Boeing restarted“ ab

Das wichtigste Utensil im Leben der Redakteurin eines Fashion-Magazins ist ihr Terminkalender. Doch nicht Bernadettes berufliche Termine haben dort Vorrang, sondern die Flugpläne ihrer drei Lebensabschnittspartner - allesamt Piloten, die nichts voneinander wissen. Das perfekte Zeitmanagement findet jedoch ein jähes Ende mit den Einsatz einer neuen „Super-Boeing“. Das Chaos nimmt seinen Lauf und das Eintreffen ihrer Schulfreundin Patrizia, die nach dem Mann fürs Leben sucht, bringt zusätzliche Verwirrung.

Bettina Gindl-Demmer gibt die moderne Bernadette, die von althergebrachten Rollenmodellen wenig hält. Als konservatives Mädl vom Land findet Karin Felber als Patrizia Gefallen am städtischen Leben und schlussendlich ihre große Liebe. David Cukrovicz mimt den Swiss-Air-Piloten Urs Rüttli, der zwar Bernadette sehen, aber keine Käsespätzli mehr essen möchte.

Als flotter American-Airways-Pilot William Harper entdeckt Lukas Hofer schlussendlich doch seine Liebe zu amerikanischen Mädchen. Christian Kaiser als Air-France-Pilot Pierre Dubois findet endlich seinen Heimathafen - und das ist nicht Paris. Karl Reithofer als Haushälter Berti Novotny versucht, bilderverschiebend und mit internationaler Küche seine Arbeitgeberin Bernadette nach Kräften zu unterstützend, wenn auch Sodom und Gomorra zu seinem Lieblingswortschatz zählt.

Mit „Boeing Boeing restarted“ bringt die Theatergruppe das von Robert Kolar 2018 adaptierte Stück auf die Bühne. Die althergebrachten Rollenbilder sind getauscht, statt - wie im Original - Bernard mit seinen Stewardessen darf nun die moderne Bernadette mit ihren Piloten ein polygames Leben führen. Regie führt Renate Zimmermann. Jede Menge helfende Hände zeichnen für Bühnenbau, Kulisse und Technik verantwortlich. Die Komödie genossen am ersten Wochenende neben anderen Ortschef Erich Hofer, sein Amtskollege aus Weikendorf, Johann Zimmermann, und Wirtschaftskammer-Obmann Andreas Hager.

Gespielt wird das Stück im Gasthaus Haferl noch am 10. und 11. November sowie am 17. und 18. November jeweils ums 19.30 Uhr und am 12. und 19. November jeweils um 18 Uhr. Ticketreservierung unter 02288/2220 oder 0677/6430 4333 sowie online unter www.theaterinauersthal.at.