Trotz Corona: Ort hat mehr Rücklagen

Kurz und einstimmig verlief die Gemeinderatssitzung, wobei auch der Rechnungsabschluss 2021 genehmigt wurde. Trotz des zweiten Corona-Jahres gelang es, die Rücklagen zu erhöhen und die Darlehen zu reduzieren.

Der Gemeinde stehen 2,07 Mio. Euro an liquiden Mitteln zu Verfügung, was ein Plus von 506.000 Euro bedeutet. Davon sind 1,84 Mio. Euro Rücklagen, ebenfalls eine Steigerung von rund 300.000 Euro zum Vorjahresabschluss. Der Darlehensstand reduzierte sich mit Rückzahlungen 562.800 trotz einer Neuaufnahme um rund 460.000 Euro.

Der Schuldenstand der Gemeinde betrug zum 31. Dezember somit 3,86 Mio. Euro, wovon allerdings 900.000 Euro interne Darlehen sind. Das heißt, die Verpflichtung scheint zwar buchhalterisch als solche auf, ist allerdings durch eigene Gelder gedeckt. ÖVP-Bürgermeister Erich Hofer meint dazu: „Wir haben eine bessere Position als noch 2020.“

Die wesentlichsten Projekte im Vorjahr waren Wasserversorgung und Straßenbau in der Wiener Gasse sowie die Errichtung des Kreisverkehrs im Kreuzungsbereich Hauptstraße/Wunderberg, die mit rund 500.000 Euro zu Buche schlug. Weiters wurde der durch den Auszug der Arztpraxis frei gewordene Teil des Gemeindeamtes saniert und am Bauhof eine Photovoltaikanlage installiert. Der alte Traktor für den Bauhof muss ersetzt werden. Der Gemeinderat entschloss sich trotz geringfügig höheren Preises für ein Angebot eines regionalen Unternehmens.

Räumliche Nähe sprach für regionalen Anbieter

Als Argument nannte Hofer die räumliche Nähe und Greifbarkeit bei eventuell anfallenden Reparaturen bzw. Service. Dieser Meinung schloss sich der Gemeinderat einstimmig an. Geschäftsführender Gemeinderat Günther Weilinger von der SPÖ fragte lediglich nach: „Sind die Bauhofmitarbeiter auch einverstanden? Die müssen damit arbeiten.“ Diese Frage bejahte Hofer. Das Gerät ist mit Frontlader und Aufnahmeplatte für ein Schneeschild ausgestattet. Der alte Traktor wird zurückgenommen. In Summe entstehen Kosten in der Höhe von rund 81.000 Euro.

Die Betreuungspreise im Kükennest, der Tagesbetreuungseinrichtung, werden um 5 Prozent erhöht. Derzeit werden 14 Kinder, davon vier aus Auersthal, betreut. Hofer berichtete weiters über die Grabungsarbeiten im Bereich Badsiedlung. Seitens eines Leitungsanbieters werden Glasfaserkabel verlegt und drei sogenannte „Aros“ errichtet.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden