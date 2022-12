Wunderberg war Advent-Hotspot

Werbung

Ein Advent ohne Adventzauber am Wunderberg geht gar nicht, zumal keine Corona-Einschränkungen mehr dagegensprachen.

So fanden sich auf Initiative von Lena Seyfried aus der WhatsApp-Gruppe des offenen Ateliers ganz spontan an die 20 Unternehmer und Direktvermarkter aus der Gemeinde zusammen, um in die Keller einzuladen und ihre Produkte auszustellen. Für nächstes Jahr gibt es auch schon sehr konkrete Pläne.

„Es hat sich eine junge, dynamische Gruppe gefunden, um gemeinsam mit der Dorferneuerung nächsten Jahr wieder eine größere Veranstaltung zu organisieren. Da gibt es viele innovative Ideen“, macht Seyfried den „Advent am Wunderberg“-Fans schon Gusto auf das Jahr 2023.

