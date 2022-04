Auf dem Gänsemarsch die Stadt entdecken

Werbung

„Wir sind eine große Gänsefamilie“, sagte Bürgermeister René Lobner schmunzelnd, als er die vielen Menschen nannte, die zur Realisierung des Gänsemarschs beigetragen haben. Ob Stadtgemeinde oder Professionisten, alle waren mit Eifer bei der Sache.

Der Gänsemarsch wurde am Mittwoch feierlich eröffnet: Der Stadtchef übernahm die Führung beim ersten Stadtspaziergang. Am Boden ist die etwa fünf Kilometer lange Strecke mit Gänsefüßen in strahlendem Orange markiert, bei 19 Gänse-Säulen gibt es einiges über die Stadt, ihre Kultur, die Historie sowie die Natur zu erfahren. Wie das geht? Jede Säule ist mit einem QR-Code ausgestattet, dieser wird mit dem Handy gescannt und man erhält die entsprechende Info. Ob das auch wirklich funktioniert, wurde von den Premierengästen, wie Lobner die ersten Wanderer nannte, munter und erfolgreich ausprobiert.

Ein Stadtspaziergang, kunstvoll und informativ gestaltet

Die Gänse-Säulen – die Schnäbel geben hier übrigens die Marschrichtung zur nächsten Station vor – wurden von „AusbildungFit“ in Gänserndorf kunstvoll gestaltet. Dies dauerte etwa ein halbes Jahr. „Es hat den Jugendlichen sehr viel Freude gemacht, vor allem, weil das Ergebnis jetzt alle sehen können“, berichtet Standortleiterin Henriette Köllner im NÖN-Gespräch.

Ziel des Gänsemarschs ist es, Wissen über die Bezirkshauptstadt zu vermitteln und den Landschaftspark zu attraktiveren. „Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen, es gibt noch Potenzial“, spricht Lobner von weiteren Gänse-Säulen. Eine Rätselrallye für Schulen samt Urkunden, wenn die Aufgaben erfolgreich gelöst wurden, ist ebenfalls in Planung.

Vorbei am Gänseteich und den Naschhecken zum Aussichtsturm

Im Landschaftspark geht’s vorbei an den Naschhecken zum Gänseteich, wo gerade Enten und Gänse brüten. Ein Biber und sogar ein Fischotter wurden dort schon gesichtet. Von der Bevölkerung werde der Landschaftspark wunderbar angenommen, erzählt Lobner, der für alle Kinder Sonnenbrillen im Gepäck hatte. Am Teich bei den Weidensäulen wird es für Kinder bald schon eine Überraschung geben. Was genau das sein wird, verrät der Stadtchef noch nicht.

Was es jetzt schon gibt, ist ein neuer Steg, von dem aus man die Teichbewohner gut beobachten kann. Dieses idyllische Plätzchen bot einen guten Rahmen für die offizielle Eröffnung: Die Kinder durften das Band durchschneiden, assistiert haben dabei Bürgermeister Lobner und Stadtrat Mathias Bratengeyer.

Einen tollen Ausblick auf Gänserndorf erhalten die Spaziergänger einige Meter weiter, beim neuen Aussichtsturm. „Der Park hat zu jeder Jahreszeit ein eigenes Flair“, blickt Lobner auf die blühenden Bäume auf dem Weg zu den Schafen und Ziegen. Bei dieser letzten Station freuten sich die Tiere über die Streicheleinheiten, die sie von den Kindern bekamen, die ausnahmsweise – unter Aufsicht des Bürgermeisters – ins Gehege durften.

