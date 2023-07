Gänserndorfer NEOS haben einen neuen Teamleader

Bei den Gänserndorfer NEOS werden die Aufgaben künftig geteilt: Um Gemeinderat Joseph Lentner zu entlasten, übernimmt Lukas Turetschek die Agenden des Teamleads. Er wird damit als Teamleiter künftig für Aktionen und Teamtreffen zuständig sein.

„Ich freue mich, dass Lukas neuen Schwung in das Team bringt und die wichtigen Aufgaben eines Teamleiters übernimmt“, sagt Lentner. Denn das verschaffe ihm nun die Möglichkeit, „mich verstärkt auf die Arbeit im Gemeinderat zu konzentrieren“. Außerdem könne er sich wieder mehr dem Aufbau seines Unternehmens und seinem Beruf als Physiotherapeut widmen.

Neben den kommenden Wahlkampfvorbereitungen im Wahljahr 2024 hat sich Turetschek einiges vorgenommen: „Wir möchten natürlich auch bei der Gemeinderatswahl 2025 antreten und den Menschen in Gänserndorf eine wählbare Alternative zu den bestehenden Altparteien bieten.“ Vor allem in der Bezirkshauptstadt brauche es „mehr denn je eine mutige und starke Oppositionspartei, die sich mit einem kritisch-konstruktiven Stil für das Verbindende in der Stadtpolitik einsetzt“, meint Turetschek.