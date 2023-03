Verwirrung um „Marchfeld mobil“: Ist Fahrtendienst bald Geschichte?

„Hallo, habe erfahren, dass das ,Marchfeld mobil‘-Taxi wahrscheinlich ab Ende März eingestellt wird“, schrieb eine Userin auf Facebook. „Die Wahlen sind geschlagen, jetzt müssen alle wieder sparen“, ortete ein anderer User den Grund für das Übel. Und eine weitere Userin legte nach: „Dass jetzt viele Bürger nicht mehr zur Arbeit und Kinder nicht mehr zu den Schulen kommen oder ältere und kranke Personen stark eingeschränkt werden, ist ja egal.“

„Der VOR schaffte die Umstellung zeitlich nicht“ Grünen-Stadträtin Beate Kainz

Was ist nun dran an diesen Gerüchten? Gänserndorfs Grünen-Stadträtin Beate Kainz – sie ist für den öffentlichen Verkehr in der Bezirkshauptstadt zuständig – klärt im NÖN-Gespräch auf: „Der VOR, der Verkehrsverbund Ost-Region, hätte das System übernehmen sollen. Es gab schon fertige Verträge. Dann sagte der VOR, die Umstellung geht sich zeitlich bei ihm nicht aus – zumindest heuer.“

Deshalb werde das IST-Mobil, die Mutterorganisation des „Marchfeld mobil“, den Fahrtendienst bis zum nächsten Jahr weiter managen. Die betroffenen Gemeinden haben deshalb die Verträge mit IST-Mobil verlängert – außer Deutsch-Wagram.

Deutsch-Wagram sah die Chance, aus Vertrag auszusteigen, und nutzte diese

Warum nicht? ÖVP-Bürgermeisterin Ulrike Mühl-Hittinger zur NÖN: „Wir hatten die Möglichkeit, aus dem IST-Mobil-Vertrag auszusteigen, und haben diese genutzt. Uns Deutsch-Wagramern bringt das Sammel-Taxi nicht viel, weil wir ohnehin gute Bus- und Bahnverbindungen haben.“ Außerdem plane die Stadt einen innerörtlichen Bus-Rundkurs. Mühl-Hittinger: „Der ist sogar günstiger als das ,Marchfeld mobil‘. Letzteres dürfte für ländlichere Regionen eher einen Mehrwert haben.“

Deutsch-Wagram werde aber auch künftig vom „Marchfeld mobil“ angesteuert: „Es wird weiterhin spezielle Haltepunkte bei uns geben, wo man ein- und aussteigen kann.“ Man werde aber von Deutsch-Wagram aus keine Fahrten mehr ordern können.

