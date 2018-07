Ein Suchauftrag der besonderen Art flattert den Sulzern dieser Tage ins Haus. Gesucht wird ein Früchtchen namens „Niedersulzer Pfirsichmarille“, zuletzt gesichtet vor rund 25 Jahren im Weinviertel, Poysdorf oder auch Tschechien.

Im Rahmen des Programmes Gemeinde 21 haben es sich Projektleiter Roman Rautenberg und sein Team zur Aufgabe gemacht, wenigstens eine Pflanze wiederzufinden, und ersuchen die Bevölkerung um tatkräftige Mithilfe.

"Wir brauchen bloß eine einzige Pflanze"

Es ist nicht notwendig, Biologe zu sein, um mitzumachen. Jeder, der meint, so eine Pflanze entweder in seinem Garten oder auch in der freien Natur gesehen zu haben, ist aufgerufen, mit der meteorologischen Station Nexing Kontakt aufzunehmen. Rautenberg hofft sehr, dass der Zufallssämling wiederentdeckt wird: „Wir brauchen bloß eine einzige Pflanze.“ Wie Frucht, Blatt und Kern aussehen, ist am Flyer aussagekräftig abgedruckt, eine ausführliche Sortenbeschreibung gibt es auch unter hier! Der Suche steht also nichts mehr im Wege, vielleicht im Rahmen eines kleinen Abenteuerausfluges in der näheren Umgebung.

Einen hilfreichen Tipp hat Rautenberg allerdings noch parat: „Die Niedersulzer Pfirsichmarille bevorzugt trockeneren Boden und vor allem sonnige Stellen.“