Dobermannsdorf: Jugendamt nahm Mutter drei Kinder weg

Die alleinerziehende Isabella Herzog ist verzweifelt. Das Jugendamt nahm ihr drei Kinder (4, 11 und 15) weg, während sie in der Arbeit war. Begründung laut Herzog: Der 18-jährige Sohn hatte zu Hause auf seinen 4-jährigen Bruder aufgepasst, was ungesetzlich sei, weil der Kleine unter Autismus leide. Die Mutter fühlt sich im behördlichen Bürokratie-Dschungel gefangen. Unterstützt im Kampf gegen die Paragrafen wird sie von ihrem Arbeitgeber Martin Kappel.

Dieser betreibt in Wolkersdorf eine Reinigungsfirma, bei der Herzog geringfügig beschäftigt ist. Sie würde lieber Vollzeit angestellt werden. Auch Kappel und dem AMS, bei dem Herzog Arbeitslosengeld bezieht, wäre dieses Dienstverhältnis lieber. Letzteres droht der Frau bereits mit einer Streichung der finanziellen Unterstützung, sollte sie nicht einen Vollzeitjob annehmen.

Hier beißt sich die Katze in den Schwanz Isabella Herzog

Und jetzt beiße sich die Katze in den Schwanz, so Herzog: Das Jugendamt spreche sich nämlich ausdrücklich gegen eine Vollzeitbeschäftigung aus, weil sie dann die Aufsichtspflicht für den autistischen Sohn, der täglich von 8 bis 12 Uhr den örtlichen Kindergarten besucht, vernachlässigen würde, erklärt die Frau. Nachmittags müsse sie für den Sprössling daheim sein.

Herzog: „Irgendjemand hat mich anonym angezeigt, deshalb wurden mir die Kinder weggenommen und in ein Krisenzentrum gebracht. Das ist nicht fair und einfach nur gemein.“ Egal, was sie tue, eine der Behörden würde sie dafür bestrafen. Auch Unternehmer Kappel ist mehr als sauer: „Das AMS schickt mir ständig Arbeitslose, die gar nicht arbeiten wollen. Jetzt hätte ich eine tolle Mitarbeiterin, die Vollzeit arbeiten will, aber vom Jugendamt aus nicht darf. Das ist doch alles verrückt.“

Wir sind einzig und allein für das Wohl der Kinder zuständig. Und unser Einschreiten war erforderlich. Bezirkshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Merkatz

Was sagt das Jugendamt, also die Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf, dazu? BH-Stellvertreter Wolfgang Merkatz: „Das Problem, das die Dame offenbar mit dem AMS hat, hat nichts mit uns als Jugendamt zu tun. Wir sind einzig und allein für das Wohl der Kinder zuständig. Und unser Einschreiten war erforderlich.“

Durfte der 18-Jährige nicht die Kinder betreuen? Merkatz: „Ich darf hier keine Details nennen. Die Obsorgeberechtigte ist in diesem Fall die Mutter.“ Auf die Kinder aufpassen könnten natürlich auch andere Personen: „Großeltern, Tagesmütter, Kindergärten etc.“

Merkatz stellt auch klar, dass die drei Sprösslinge nicht für immer der Mutter abgenommen wurden: „Wenn sich die Umstände ändern und die Voraussetzungen erfüllt sind, können sie natürlich wieder zurück nach Hause.“ Schlusssatz: „Für uns als Behörde bestand in diesem Fall eben Handlungsbedarf – zum Schutz der Kinder.“