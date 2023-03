Saisonstart im Nationalpark Donau-Auen

In der Vorwoche wurde der Saisonstart im schlossORTH Nationalpark-Zentrum gefeiert. Es ist die erste Anlaufstelle für Nationalparkgäste. „Unsere Buchungs- und Infostelle, ein beliebtes Ausflugsziel für Groß und Klein sowie einen stimmungsvollen Ort für Führungen und Familienfeste findet man hier unter einem Dach. Insbesondere das Au-Erlebnisgelände Schlossinsel wird zu jeder Jahreszeit gut angenommen. Seit 21. März ist das Nationalpark-Zentrum wieder täglich geöffnet,“ so Nationalparkdirektorin Edith Klauser.

„Schloss ist ein wichtiger Tourismusfaktor für die Gemeinde“

ÖVP-Bürgermeisterin Elisabeth Wagner ergänzt: „Das revitalisierte Schloss ist ein wichtiger Tourismusfaktor für die Marktgemeinde. Das museumORTH und die Sonderausstellungen bieten interessante Infos, seit dem Vorjahr ist auch die historische Wendeltreppe wieder zugänglich. Zusätzlich wurden Veranstaltungsräume eingerichtet, die für Seminare, Vorträge, Feiern und Hochzeiten vermietet werden.“

Die Winterpause wurde genutzt: Die Wiese neben dem Zugangsbereich zum Nationalpark-Zentrum wurde umgestaltet. Bäume alter Obstsorten und heimische Wildsträucher wurden gesetzt, Pflanzbeete angelegt und Unterkünfte für Vögel und Kleintiere geschaffen. Ebenso wurden Elemente auf der Schlossinsel, z.B. lebende Bauwerke wie ein Weidenzaun, errichtet und beide Brücken des Areals erneuert.

Nationalpark-Direktorin Edith Klauser und ÖVP-Bürgermeisterin Elisabeth Wagnes auf der Orther Wendeltreppe, sie ist das letzte authentische Beispiel ihrer Bauart. Foto: Kovacs

Auch innerhalb der Schlossmauern gibt es viel zu entdecken: Die Ausstellung DonAUräume setzt Impulse zur Geschichte der Au-Landschaft, in der Nationalparklounge geht man der Donau auf den Grund. Im Aussichtsturm wird erneut die Ausstellung „Von Acker und Au. Eine Zeitreise mit Kronprinz Rudolf in das Land der Donau-Auen“ gezeigt. Ergänzend finden sich im Turm Hinweise auf Wildtiere, die das Schloss als Lebensraum nutzen, auch der Liveblick in einen Storchenhorst ist möglich.

Im 2. Stock des Schlosses befindet sich das museumORTH. Es stellt die Geschichte von Orth und seiner Umgebung dar. Weiters kann die einmalige Renaissance-Wendeltreppe und Mittelalterstiege zu den Öffnungszeiten des schlossORTH Nationalpark-Zentrums besucht werden. An Wochenenden und Feiertagen sowie für Gruppen nach Voranmeldung werden auch Führungen angeboten.

