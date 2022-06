Neue Skateranlage in Deutsch-Wagram beschmiert

Werbung

Die neue Skateranlage wurde erst am Ende der Vorwoche zum Spielplatz „Koksler“ in die Hausfeldstraße geliefert. Montiert ist sie noch nicht, doch am Pfingstwochenende wurde sie bereits Opfer von Vandalen und beschmiert.

Die Gemeinde beziffert den Schaden, der dabei entstanden ist auf 1.000 Euro. Nun muss eine Spezialfirma beauftragt werden, um die Anlage zu reinigen. "Es ist unverständlich, warum die Dinge, die für eine schöne Freizeit der Jugendlichen sorgen, von ihnen selbst beschädigt und zerstört werden", heißt es in einer Aussendung der Stadtgemeinde.

Diese sucht nun nach Augenzeugen, die helfen, die Täter ausfindig zu machen.

Hinweise bitte an die Polizei Deutsch-Wagram: +43 59133 3203 100

