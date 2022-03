Fix: Seehofer ist Bürgermeister von Obersiebenbrunn

Mit Spannung wurde die konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderates am Montagabend erwartet. Wie die NÖN berichtete, hatten sich ÖVP und die beiden Bürgerlisten GO7 und LOS auf eine Koalition geeinigt. Die drei Parteien haben jeweils vier Sitze und würden so über eine satte Mehrheit von zwölf Mandaten verfügen. Die SPÖ, die die meisten Stimmen bei der Wahl geholt hatte, würde trotz ihrer sieben Sitze die Oppositionsbank drücken.

Viel war im Vorfeld spekuliert worden. Würden die SPÖ-Mandatare überhaupt zur Sitzung kommen? Am Montagabend stand schließlich fest: Alle Neo-Mandatare waren anwesend – einen prominenten Abwesenden in den Reihen der SPÖ gab es jedoch: Ex-Bürgermeister und Spitzenkandidat Herbert Porsch erschien nicht zur Sitzung. Damit nahm er sein Mandat nicht an und wird somit nicht dem Gemeinderat angehören. Statt ihm zieht die Listen-Neunte Daniela Djeri ins Ortsparlament ein. Porsch selbst war bis Redaktionsschluss für ein Gespräch nicht erreichbar.

Dann ging es an die Wahl des neuen Bürgermeisters und dieser geheime Urnengang endete so, wie es zu erwarten war: Mit den zwölf Stimmen der neuen Dreier-Koalition wurde ÖVP-Spitzenkandidat Walter Seehofer zum Bürgermeister gewählt. Das gleiche Ergebnis gab es bei der Abstimmung für Vizebürgermeister Rudolf Grill (GO7). Jeweils sieben Mandatare – augenscheinlich die gesamte SPÖ – stimmten gegen Seehofer und Grill.

Die erste Reaktion des neuen Bürgermeisters: „Ich war etwas überrascht, dass die SPÖ gekommen ist, und noch überraschter, dass Porsch nicht dabei war.“ Die Sitzung sei ruhig verlaufen und jetzt gelte es, sich an die Arbeit für Obersiebenbrunn zu machen: „Uns fehlen schließlich noch immer zwei Rechnungsabschlüsse und das Budget. Es gibt genug zu tun.“

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden