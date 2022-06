Ausbau allein ist kein Ausweg

Werbung

Erst, als sich eine Patientin des Medizinischen Zentrums Gänserndorf an die Medien wandte, gab’s eine Entschuldigung. Davon hat sie im Nachhinein herzlich wenig. Eine kooperativere Reaktion der Medizinerin wäre wünschenswert gewesen, als die Patientin ihr Medikament verabreicht haben wollte.

Die FPÖ nimmt den Fall zum Anlass, um erneut im Landtag den Ausbau zu einem vollwertigen Krankenhaus zu fordern. Doch was hätte ein solcher gebracht? Die Patientin hätte in einem Krankenhaus ebenso auf einen schlecht gelaunten Arzt treffen können.

Was würde wirklich zu einer Verbesserung beitragen? Mehr Personal im Gesundheits- und Pflegebereich. Doch es muss noch vieles getan werden, um diese Berufe attraktiv zu machen. Jeder von uns kommt irgendwann mit medizinischem Personal in Berührung – und will dann von ausgeglichenen und glücklichen Menschen gut betreut werden.

