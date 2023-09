Ausbau der Infrastruktur Glasfaserausbau beginnt: „Wir buddeln Gänserndorf einmal um!“

Die Infrastruktur wird in Gänserndorf ausgebaut: Bereits im Sommer 2024 können die ersten Haushalte ans zukunftsfähige Glasfasernetz anschließen. Foto: Sandra Frank

E in Schritt in die digitale Zukunft wurde in Gänserndorf vollzogen: Bürgermeister René Lobner und öGIG-Geschäftsführer Hartwig Tauber griffen zu den Spaten, um den Breitbandausbau in der Stadtgemeinde einzuläuten. Bis Ende 2025 wird jeder Haushalt und jeder Betrieb einen leistungsfähigen Glasfaseranschluss nutzen können.

„Wir buddeln Gänserndorf einmal um!" So lautete die Ansage von Hartwig Tauber, Geschäftsführer der Österreichischen Glasfaser Infrastruktur Gesellschaft (öGIG), beim Spatenstich in Gänserndorf. Der Breitbandausbau sei essentiell für die Lebensqualität der Bürger. Darum freute sich Stadtchef René Lobner besonders, den Spatenstich für den flächendeckenden Glasfaserausbau in Gänserndorf Stadt und Süd vollziehen zu dürfen. Das Interesse am leistungsfähigen öFIBER-Netz sei groß, wie bei den vorangegangenen Infoveranstaltungen deutlich zu sehen war. Der Tag das Spatenstichs ist auch für Tauber ein wichtiger. „Damit gibt es kein Zurück mehr, nach Monaten der Information wird die digitale Zukunft nun umgesetzt." Im ersten Bauabschnitt werden rund elf Kilometer Leitungen verlegt, an die etwa 1.600 Haushalte anschließen können. „Ein solcher Infrastrukturausbau bringt Baustellen mit sich", hofft Lobner auf das Verständnis der Anrainer. Denn diese seien eben notwendig, um in Zukunft die leistungsfähige Glasfaserstruktur nutzen zu können. Jeder Haushalt werde seine eigene Glasfaser bekommen, betont Tauber. Die öGIG stelle aber nur die Glasfaseranbindung („Wir bringen reine Glasfaser kompromisslos an jeden Haushalt.") zur Verfügung. Den Internetanbieter kann sich jeder Kunde selbst aussuchen. Lobner riet den Anbietern, sich an der Infrastruktur, die die öGIG schafft, zu beteiligen. Erste Anschlüsse werden bereits im Sommer 2024 fertiggestellt. „Das Gesamtprojekt soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein", berichtet der Geschäftsführer. Der Bürgermeister nutzte den Spatenstich, um sich bei den Mitarbeitern der Stadtgemeinde, aber auch den öGIG-Mitarbeitern zu bedanken, die bereits viel an Vorarbeit geleistet haben. Jetzt werde versucht, Synergien mit anderen Projekten zu nutzen, damit Straßenzüge – auch wenn die Künetten für die Glasfaserverlegung nur 30 Zentimeter breit sein müssen - nicht mehrmals aufgerissen werden müssen.