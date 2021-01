„So weit es geht voran“ – mit diesem Motto will sich VP-Bürgermeister Helmut Doschek dem Jahr 2021 annehmen und Projekte für die Großgemeinde umsetzen.

Die kostenintensivsten dieser Projekte drehen sich um die Erhaltung und Verbesserung von Infrastruktur und Wohnangebot: Im Investitionsnachweis des Budgets 2021 sind 802.000 Euro für den Straßenbau, 651.800 Euro für Bauland und 635.300 Euro für Wasserversorgungsanlagen vorgesehen.

„Wenn alles gut geht, werden die ersten Projekte 2024 in den Baubeginn gehen.“ Helmut Doschek, Bürgermeister (ÖVP)

Was die Wasserversorgung anbelangt, ist der Ringschluss für Zistersdorf und der Ausbau in Richtung Gösting geplant. Außerdem wird zwecks Versorgungssicherheit ein weiterer Brunnen geschaffen.

Im puncto Bauland erfolgt die Aufschließung weiterer Bauplätze am Klostergrund. Dort wurden im Laufe des Vorjahres bereits zahlreiche Grundstücke verkauft, rund elf sind noch zu haben, etwa 25 werden noch hinzukommen. Ein Viertel der Bauplätze wird für den Zuzug zur Verfügung stehen, der Rest soll bevorzugt an Zistersdorfer verkauft werden.

Der Straßenbau schlägt in den Gemeindefinanzen allerdings mit den größten Investitionen zu Buche: 802.000 Euro sind veranschlagt. Grund dafür sind die Baumaßnahmen im Aufschließungsgebiet am Klostergrund und das Großprojekt Ortsdurchfahrt Gaiselberg. Die wiederkehrenden Ausgaben für den Straßenbau bewegen sich in Zistersdorf in der Größenordnung um 350.000 Euro, wobei damit selten das Auslangen gefunden wird.

Neben diesen Projekten ist es die Energieerzeugung, die in Zistersdorf in den kommenden Jahren zunehmend eine Rolle spielen wird: Für dieses Jahr ist ein Windrad-Projekt geplant, wobei noch Vorbereitungsarbeiten und Umwidmungen ausständig sind.

Für die Finanzierung sämtlicher Projekte muss die Gemeinde für das Jahr 2021 Darlehen in Höhe von 1.943.300 Euro aufnehmen. Dass das Haushaltspotenzial der Gemeinde in der Ergebnisrechnung bei minus 123.600 Euro liegt, ist für Bürgermeister Doschek natürlich keine positive Nachricht, lässt sich aber mit der neuen Darstellungsform des Gemeindehaushaltes erklären: Beispielsweise müssen Maschinen, die noch funktionieren, aufgrund ihres Alters abgeschrieben werden, wodurch der Gemeinde Verluste entstehen. „Nach der alten Systematik würden wir ausgeglichen budgetieren“, schließt Doschek.