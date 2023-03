NÖN präsentierte den Ferienwegweiser in Wien

Ausflugs-, Kulinarik- und Urlaubstipps gab es bei der Ferienmesse in der Messe Wien, in deren Rahmen auch der heurige NÖN-Ferienwegweiser präsentiert wurde. Mit dabei waren auch Judith Michaeler-Teixeira vom Schloss Marchegg und die wissenschaftliche Leiterin des Museumsdorfs Niedersulz, Veronika Plöckinger-Walenta, sowie NÖN-Anzeigenberaterin Sabine Koller.

Die NÖN bringt jedes Jahr die besten Urlaubsangebote mit bewährten Freizeiterlebnissen in einem speziellen Ferien-Journal heraus. Dieser ist das Universal-Nachschlagewerk in Sachen Urlaub und Freizeit in Niederösterreich. Der Ferienwegweiser ist auch der aktuellen NÖN-Ausgabe beigelegt. Online haben Leserinnen und Leser den vollen Zugriff auf alle fünf Ausgaben. Zu finden unter NÖN.at/ausflugsziele.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.