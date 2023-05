Viele neue Geheimnisse werden im Schloss Marchegg gelüftet

Die neue Ausstellung „750 Jahre bewegte Schlossgeschichte – Kunst. Kultur. Natur.“ im Schloss wurde von in der Vorwoche von Geschäftsführer Andreas Pataki im Beisein von Hausherr Bürgermeister Gernot Haupt und Landtagsabgeordnetem René Lobner eröffnet.

Das Schloss wurde einst als Teil der Stadtbefestigung Marcheggs durch König Ottokar II. von Böhmen errichtet. Seit über 750 Jahren trotzt es Wind und Wetter und wurde im Zuge der Vorbereitungen für die NÖ Landesausstellung 2022 komplett renoviert und barrierefrei erschlossen.

Neue Schätze kamen bei Renovierung ans Tageslicht

Bei diesen umfangreichen Arbeiten, die von Archäologen und Bauforschern begleitet wurden, kam viel Interessantes, teilweise noch Unbekanntes, ans Tageslicht. Auf ca. 300 m² Ausstellungsfläche im Obergeschoß können die Besucher mehr über die herrschaftlichen Besitzer und den Wandel des Schlosses im Laufe der Jahrhunderte erfahren sowie in das Naturjuwel der „Unteren Marchauen“ eintauchen.

Das Schloss war dem Abbruch geweiht und konnte in den 1950er-Jahren durch couragierte Marchegger erhalten werden. Heute ist das Schloss in Besitz der Stadtgemeinde und ist Sitz des Gemeindeamtes, der Schloss Marchegg GmbH, die sich um den Tourismus und die Bespielung des barocken Juwels kümmert. Außerdem gibt es Büros und Veranstaltungsräume für jeden Anlass — von der Firmenfeier bis zur Hochzeit.

Pataki freute sich in seiner Ansprache über die neue Entdeckungsreise, die nun mit dieser Dauerausstellung weitergeht, und dankte dem Mitarbeiterteam. Das Kuratorenteam bestand aus den Ausstellungsplanern von „Nägel mit Köpfen“ sowie Judith Michaeler-Teixeira (Schloss Marchegg GmbH) und Felix Reinicke (Stadtgemeinde Marchegg). Die Ausstellung ist so konzipiert, dass sie in den Folgejahren auch jeweils kontinuierlich Schwerpunkte setzen kann.

