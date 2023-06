Hauskirchner Kraft steht an der Spitze

Doch Kraft ist kein unbeschriebenes Blatt: Schon seit 2018 ist er regelmäßig als Experte und technischer Delegierter bei internationalen Skills-Bewerben im Einsatz.

Von 5. bis 9. September betreten die „Young Professionals“ die große Bühne: Rund 100.000 Besucher werden den insgesamt 600 ausgebildeten Top-Fachkräften aus ganz Europa beim Wettbewerb zusehen. Dabei werden die Teilnehmer bestmöglich unterstützt und nichts wird dem Zufall überlassen. Unter anderem Teambuilding, Gruppendynamik und Mental-Training unterstützen die Teilnehmer und bereiten sie perfekt auf den Wettkampf vor.

Teilnehmer sind bereits voll im Training

Die österreichischen Teilnehmer stehen bereits mitten im Training und werden mit Engagement und Einsatz zeigen, welche großartigen Fachkräfte die österreichische Ausbildung hervorbringt. Die Teilnehmer sind die Botschafter der österreichischen Berufsausbildung. Viele der Teilnehmer haben erfolgreich eine höhere Schule oder eine Lehre absolviert, einige haben bereits einen Meistertitel: Somit ist das Team Austria auch ein Beweis dafür, dass die Lehre einer Top-Karriere nicht im Weg steht. Begleitet werden die jungen Fachkräfte von nationalen Experten aus Berufsschulen und Unternehmen, die ehrenamtlich für die Berufsmeisterschaften tätig sind.

Kraft ist mit vollem Herzen dabei und beschreibt seine Beweggründe, sich so für das Thema Berufsbildung in Österreich einzusetzen: „Ich habe im Laufe meiner eigenen Berufslaufbahn in der Privatwirtschaft und anschließend als Berufsschullehrer an der Landesberufsschule Mistelbach festgestellt, dass vor allem die duale Berufsausbildung gesellschaftlich noch immer nicht den ihr gebührenden Stellenwert hat. Der Fachkräftemangel macht auch vor Österreich nicht halt und ist momentan ein sehr präsentes Thema.“ Aus diesem Grund versuche er, auf allen Ebenen die Berufsbildung und im Speziellen die duale Berufsausbildung zu stärken. Durch seine langjährige Tätigkeit als Trainer und Experte bei SkillsAustria konnte er auch internationale Erfahrungen zum Thema Berufsbildung sammeln.

Kraft weiter: „Als sich die Möglichkeit ergab, mich für die Position als Geschäftsführer von SkillsAustria zu bewerben, habe ich nicht lange gezögert, denn durch SkillsAustria können die duale Berufsausbildung und die Berufsbildung in Österreich allgemein gebührend vor den Vorhang geholt werden.“

Duale Berufsausbildung als Erfolgsmodell

Die überdurchschnittlich guten Erfolge bei den internationalen Berufswettbewerben wie EuroSkills und WorldSkills seien im internationalen Vergleich auf die Ausbildungsqualität und zum Großteil auf die duale Berufsausbildung zurückzuführen. Man werde von vielen Ländern der Welt für unser Ausbildungssystem beneidet. Man müsse es nur selbst als den Qualitätsgarant für Fachkräfte in Österreich verkaufen, um ein gesellschaftliches Umdenken zu bewirken.

Der Familienvater von zwei Kindern übernahm Anfang des Jahres die Geschäftsführung von Skills Austria und ist offizieller Delegierter bei WorldSkills International und WorldSkills Europe. Seine Ziele sind klar: „Wie zuvor beschrieben ist der Fachkräftemangel in der Wirtschaft eindeutig spürbar. Meiner Meinung nach wird sich der Arbeitsmarkt in jene Richtung anpassen, dass zum Beispiel das Handwerk wieder den Stellenwert bekommt, den es verdient. Leider erst, wenn man einen Facharbeiter braucht.“ Solange jedoch die duale Berufsausbildung gesellschaftlich weiter sehr oft als zweite Wahl gesehen werde, werde Österreich der Fachkräftemangel noch länger beschäftigen.

Der Arbeitsmarkt ist ein sich ständig änderndes System, welches sich an die Einflussfaktoren so gut es geht anpasst. Die Digitalisierung zum Beispiel verändert die Arbeitsweisen und erleichtert viele Arbeiten. Es wird jedoch immer jemanden brauchen, der das eigentliche Handwerk und die Arbeitsweisen versteht bzw. auch mit den neuen Systemen umgehen kann.

Kraft führt aus: „Es muss uns weiterhin bewusst sein, dass zum Beispiel der Installateur oder der Maurer weiterhin benötigt werden. Wir müssen die Berufsbildung in Österreich auf jeder erdenklichen Ebene stärken und zu einem Thema von öffentlichem Interesse machen. Damit meine ich die gesamte Skills-Community, das umfasst alle Mitarbeiter, Teilnehmer, die Experten, aber auch unsere Partner, unsere Sponsoren sowie die Ehrenamtlichen.“

Und auch privat steht für Kraft vor allem das Wohlergehen und die persönlichen Wünsche seiner Kinder im Vordergrund: „Ich wünsche meinen Kindern, dass sie beruflich immer ihren eigenen Interessen nachgehen können und die Arbeit Spaß macht. Denn nur was man gerne macht, macht man gut und tut einem gut.“