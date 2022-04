Weidner Rundweg überzeugte Jury

Werbung Weintour Weinviertel Anzeige Best of Weintour in Hohenruppersdorf

Bereits zum zehnten Mal wurden im Rahmen des Projektwettbewerbes der NÖ Dorf- und Stadterneuerung die beeindruckendsten Projekte und Personen vor den Vorhang geholt, die hinter ihnen stehen. Die Gemeinde Weiden durfte sich mit ihrem „Weidner Rundweg“ über den Sieg in der Kategorie „Soziales Leben – Miteinander“ freuen.

Ein identitätsstiftender Weg für die Dorfbevölkerung entstand, auch um die drei Katastralgemeinden Baumgarten, Zwerndorf und Oberweiden einander näherzubringen. Viele Faktoren sind in diesem Weg vereint (z. B. Förderung des Dorflebens oder Bewusstseinsbildung für die Natur).

Ausgehend von einem Rundweg – dieser verbindet alle drei Orte – wurden „Kraft“-Inseln mit unterschiedlichen Fitnessgeräten aufgestellt. In jedem Ort stehen andere Geräte, damit der Anreiz gegeben ist, auch die nächste Katastralgemeinde zu besuchen. In den Ortszentren stehen zusätzlich Gassenbankerl. Kraftspendende Rastplätze sind ebenfalls entstanden. Die Strecke geht an den Ab-Hof-Läden vorbei. „Gesundes Naschen“ entlang des Weges soll das Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil schärfen.

Naturjuwele finden sich entlang des Weges

An wichtigen Abzweigungen wird auf die in der Nähe liegenden Naturjuwele hingewiesen. Infos zu den historischen bzw. kulturellen Sehenswürdigkeiten und Weiden-Kunst-Objekte runden das Angebot ab.

Vor allem der identitätsstiftende Aspekt des neuen Rundwegs stellt mittlerweile das verbindende Element zwischen den Katastralgemeinden dar. Die verschiedenen Stationen sprechen alle Sinne an, es kommt nichts zu kurz. Gesundheit, Fitness, Information, Kommunikation, Interaktion, Umweltbewusstsein, Interesse an Geschichte und Naturschätzen sind nur einige Themenbereiche, die mit dem Weidner Rundweg, der zusätzlich auch „Kunst im öffentlichen Raum“ bietet, angesprochen werden.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.