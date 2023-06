Groß-Enzersdorf ist Jugend-Partnergemeinde

„Jugendarbeit ist eine langfristige Investition in die Zukunft unserer Gemeinde und die Auszeichnung ist eine Motivation diesen Weg weiterzugehen“, freuen sich Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec und Vizebürgermeister Robert Fehervary über das Zertifikat „NÖ Jugend-Partnergemeinde“.

Der Bogen der Jugend-Initiativen in der Gemeinde Groß-Enzersdorf spannt sich vom frei nutzbaren Beachvolleyballplatz, Fußballplätzen, Outdoorfitnessgeräten oder der Pumptrack-Bahn im neu gestalteten Stadtmauerpark bis hin zu speziellen Angeboten für Kinder und Jugendliche der Groß-Enzersdorfer Vereine.

Das Jugendzentrum hat für alle von zwölf bis 21 Jahren an drei Tagen in der Woche geöffnet. Zusätzlich zum Jugendtreff, der jeden Mittwoch stattfindet, gibt es von „Goostav Mobile Jugendarbeit“ ein neues Angebot: Es wurde ein Outdoor-Jugendtreff am Hartplatz der Mittelschule ins Leben gerufen. Bis Oktober sind die Streetworker dort wöchentlich wechselnd (donnerstags oder freitags) von 17 bis 19 Uhr anzutreffen.