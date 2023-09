Stopfenreuther präsentiert bald neues Buch

Unter dem Titel „Bezaubernde Musen, undankbare Geliebte“ veröffentlicht der Stopfenreuther Karl Frings – er ist hauptberuflich Lehrer in Orth – sein bereits drittes Buch.

Das Werk handelt „von meiner Leidenschaft für Literatur und Popmusik“, berichtet Frings und ergänzt, es sei „ein Blick zurück in Milde und ohne Zorn – fast eine Liebeserklärung“. Frings weiter: „Musik und Literatur konnten mich immer begeistern und ich habe dafür Leidenschaft entwickelt.“

Natürlich wird es auch Buchpräsentationen geben: Am 13. Oktober ab 19 Uhr in der Haydn-Bibliothek Hainburg (Altes Kloster, Fabriksplatz 1), am 14. Oktober im Dakig Gänserndorf (Bahnstraße 33a) und am 20. Oktober im „The Lonious“ in Marchegg (Marchgasse 1a, jeweils 19.30 Uhr). Erhältlich ist das Buch ab 2. Oktober am Gemeindeamt Engelhartstetten, in der Buchhandlung Linke in Gänserndorf, in der Buchhandlung Alexovsky in Groß-Enzersdorf sowie in der Buchhandlung Serringer in Hainburg.