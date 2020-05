Am Freitag, um 1 Uhr, soll der erste (noch geheime) Film über die Leinwand des Autokinos flimmern. Um 21 Uhr dann der zweite. Dazu gibt es Popcorn, Cola und was sonst noch zur Kinonacht gehört. Kontaktloses Lieferservice ist garantiert, man bestellt via App und bekommt das Sackerl zur Autotür gestellt.

Hannes Schwarzecker und Markus Cepuder sind euphorisch, 15 Helfer stehen in den Startlöchern. Laut Gesundheitsministerium dürfen Autokinos „voraussichtlich“ ab 15. Mai öffnen. Genehmigung der Bezirksbehörde liegt noch keine vor. „Die Behörde ist aber sehr bemüht“, versichert Schwarzecker. Das Autokino als Veranstaltungslocation braucht noch die Betriebsstättengenehmigung der Gemeinde. Die Verhandlungen dazu seien am Laufen, versichert SP-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec, die Betreiber würden noch erforderliche Unterlagen und Pläne bringen.

„Bei uns haben schon sehr große Agenturen angefragt"

„Das wird eine tolle Sache, da sind sehr engagierte, junge Leute dahinter, die Vorhandenes wieder zu neuem Leben erwecken wollen“, zeigt sie sich angetan. Es sind bemerkenswerte Auftritte geplant, große Namen im Gespräch. „Bei uns haben schon sehr große Agenturen angefragt, von Schlagernacht bis Kabarettfest. Alle suchen nach Ausweichmöglichkeiten.“

Etwas unbemerkt ist schon eine lieb gewordene Tradition wieder erwacht: Der Flohmarkt hatte am Sonntag erstmals wieder seine Pforten geöffnet, da dies aber erst am Tag davor publik wurde, waren die Reihen noch eher dünn besetzt, der Andrang war überschaubar. Heinrich Bauer, „Hausmeister“ (Selbstbezeichnung) des Flohmarktes, ist aber zuversichtlich, dass sich die Wiedereröffnung schnell herumsprechen wird.